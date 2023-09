Castelfiorentino: la donna, Vefa Klodiana, freddata con un colpo alla testa, come un’esecuzione

In serata a Castelfiorentino, una donna di 35 anni è stata uccisa in strada da colpi di arma da fuoco. I carabinieri sono sul posto e stanno cercando il marito della vittima, che sembra essere in fuga.

L’individuo avrebbe estratto una pistola e sparato.con un colpo alla testa la donna. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, l’atto sembra essere stato un’esecuzione in pieno stile.

La donna, madre di due figli, stava cercando di separarsi da lui. Si sono uditi diversi spari, alcuni parlano di tre. Gli spari sono stati uditi anche dai residenti dei palazzi e da un circolo Arci nelle vicinanze. Al momento non ci sono testimoni diretti dell’omicidio.

E dalle 20 di giovedi sera che si è scatenata la caccia all’uomo dopo che diverse persone hanno udito i colpi di pistola per strada a Castelfiorentino. I carabinieri hanno iniziato le ricerche del marito della vittima ( irrintracciabile ) estese dalla Val d’Elsa, tra Poggibonsi (provincia di Siena), ed Empoli (provincia di Firenze).

Chi era la vittima?

La vittima dell’omicidio era Vefa Klodiana, una donna albanese di 35 anni con regolare permesso di soggiorno. È stata uccisa giovedì sera mentre rientrava a casa dal lavoro, in una strada periferica di Castelfiorentino, precisamente in via Galvani, poco dopo le 20.