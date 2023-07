Catania, aeroporto verso la normalizzazione

Sta tornando alla normalità la situazione all’aeroporto di Catania. La società di gestione ha comunicato che, come annunciato in occasione dell’incontro con il presidente Schifani e confermato al Ministro Salvini, sono attualmente 10 i voli operati da Catania, Terminal C, ogni ora, 5 in partenza e 5 in arrivo, corrispondenti a quasi il 50% dei voli operati in condizioni non precarie.

Lo scorso 16 luglio l’aeroporto Fontanarossa, infatti, è stato coinvolto da un incendio che ha causato gravi danni al terminal principale. I vigili del fuoco, nella loro prima relazione sull’incendio depositata alla Procura etnea, sono arrivati a una possibile conclusione, ancora, però, da approfondire. Ovvero che il rogo potrebbe essere partito dal cavo di una stampante. Su questo comunque si dovranno pronunciare anche i consulenti nominati dalla Procura che lunedì faranno il primo sopralluogo e cominceranno il loro lavoro.

- Advertisement -

Terminal C operativo a metà regime

L’aeroporto catanese ha riaperto il terminal C e al momento è operativo a metà regime. Ma l’intera l’infrastruttura su fibra ottica, con cui si gestiscono anche i check-in, deve essere riparata. I nastri di consegna dei bagagli non sono stati ancora riattivati. Relativamente alla situazione del Terminal C, sono pienamente operative le strutture montate dall’Aeronautica Militare, che hanno consentito di ampliare l’area per gli imbarchi, agevolando così le operazioni.