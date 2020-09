Cecilia e Ignazio Moser ritorno di fiamma? Le parole della Rodriguez

Sono state settimane concitate quelle che hanno trascorso Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La piena crisi sentimentale scoppiata proprio a metà estate ha messo a dura prova la relazione dei due ex gieffini. I motivi dell’allontanamento non sono stati resti noti dalle parti interessate, quello che sembra certo è che la piccola Rodriguez diffidi e sia molto gelosa del ciclista.

Dopo vari rumors e insistenze e un recente avvistamento a Milano Cecilia e Moser sono tornati insieme. Evidentemente la coppia ha deciso di darsi una seconda opportunità e così dopo un red carpet veneziano da sola la sorella di Belen ha raggiunto Moser in montagna, in quei luoghi molto famigliari al ciclista e alla sua famiglia. La stessa Cechu ha pubblicato su Instagram alcuni scatti del suo ritiro fra le cime, foto accompagnati da una didascalia che fa ben comprendere quanto sia importante per lei il giovane Moser:

“Se sei in cerca di angeli o in fuga dai demoni, vai in montagna. 🙌🏻 Ma dopo Venezia penso che siamo alla ricerca di farfalle ajajaajaj ajajajaj” Negli scatti Moser non appare, ma secondo alcune risposte date la Rodriguez ha fatto ben comprendere il ritorno di fiamma.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez tanta voglia di riprovarci

Hanno deciso di superare le loro incomprensioni Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, sono tornati insieme anche se non lo hanno dichiarato palesemente. Gli scatti in montagna post Mostra de Cinema di Venezia della Rodriguez sono associabili a quelli di Moser che appare nella stessa location e con gli stessi abiti indossati dalla fidanzata, una camicia a quadri, in alcuni post su Instagram. Almeno una coppia ritrovata, dopo l’addio di Belen e Stefano e quello ancora più drammatico per i fans di Giulia de Lellis e Andrea Damante.