Cellamare: tragico schianto sulla Provinciale, muore minorenne

Drammatico incidente giovedì sera sulla strada provinciale 99, che collega Cellamare a Noicattaro (Bari). E’ morta una minore che viaggiava sull’auto guidata dalla madre. Secondo una prima ricostruitone dei fatti, la donna al volante, per motivi ancora da ricostruire in dettaglio, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada dove purtroppo ha impattato violentemente contro un muretto che si trova poco fuori dalla carreggiata.

La 13enne secondo le prime informazioni non indossava la cintura ed è stata sbalzata fuori dal veicolo. Inutili per la piccola i tempestivi soccorsi da parte dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118. I soccorritori purtroppo hanno solo potuto accertarne il decesso sul posto. Soccorsa e trasportata in pronto soccorso con l’ambulanza la madre, ferita nello schianto e ora ricoverata all’ospedale Mater Dei di Bari in stato di shock.

- Advertisement -

Le parole del sindaco di Cellamare

Scossa la comunità di Cellamare: “Addolorato e profondamente scosso”, scrive il sindaco del comune barese, Gianluca Vurchio. “Si stringa forte la nostra comunità al dolore che ha colpito i suoi genitori, i suoi parenti ed amici. Ti sia lieve la terra, Benedetta, piccola anima di Dio. Che gli angeli ti accolgano in paradiso”.