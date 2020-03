Chat e videochiamate: le migliori applicazioni disponibili

Durante la pandemia causata dal coronavirus, per restare accanto alle persone a noi care possiamo contare sulla tecnologia. Sono molti i programmi e le app di chat e videochiamate che ci permettono di restare in contatto con parenti ed amici. Il mondo di internet ormai non è più sconosciuto come un tempo.

Come rivelato anche dai recenti dati di We Are Social raccolti in collaborazione con Hootsuite, sono 4,54 miliardi le persone nel mondo che utilizzano il web in vari modi. Lavoro, studio e svago sono le attività principali. Stando allo studio, sono 49,48 milioni gli italiani che si affidano ad internet, trascorrendo quasi due ore al giorno soprattutto sui social network.

Sono WhatsApp, Facebook e Instagram i servizi più apprezzati in Italia secondo i dati emersi da questo studio. Ma, in questo periodo, quali sono le migliori app e programmi per restare in contatto con i nostri cari? Scopriamolo.

Chat e videochiamate: i migliori programmi

Nemmeno a dirlo, WhatsApp è probabilmente l’applicazione più nota ed utilizzata in questa categoria. Il programma che può essere utilizzato anche sul pc grazie a WhatsApp Web ci permette di creare sia chat che videochiamate, in entrambi i casi sia singole che di gruppo. L’unica nota è che bisogna avere a disposizione il numero di telefono della persona che vogliamo contattare.

Un’app molto simile, anche se un po’ meno nota ed utilizzata, è Telegram. Praticamente offre le stesse funzioni di WhatsApp, con qualcosina in più, come ad esempio la possibilità di cancellare i messaggi dopo un certo lasso di tempo, ed un sistema più avanzato per quanto riguarda l’uso dei bot

Per quanto riguarda le videochiamate, non possiamo che citare Skype, uno dei programmi più famosi in questa categoria, disponibile anche per PC. Il programma permette anche di chattare con i nostri contatti. Una soluzione simile è Facebook Messenger, che ci permette sia di creare chat che videochiamate con i nostri amici del social.

Ci sono poi Kik e WeChat che permettono ad esempio non solo di creare chat, ma fare telefonate e videochiamate gratuitamente ai numeri che abbiamo in rubrica. Infine c’è Viber, che potrebbe essere l’unica soluzione per chi ha amici o parenti all’estero. L’applicazione consente di chiamare, purtroppo a pagamento, numeri sia fissi che mobili di tutto il mondo.