WhatsApp: come fare videochiamate di gruppo su iOS ed Android

Dopo l’arrivo della tanto attesa modalità scura su WhatsApp, torniamo a parlare della famosa applicazione per smartphone. Questa volta vi sveleremo come poter fare delle videochiamate di gruppo sia su dispositivi Android che per iOS. Come sempre, il primo passo è avere a disposizione il numero delle persone da voler videochiamare. Inoltre, è bene notare che la possibilità di poter fare videochiamate al momento non è disponibile per WhatsApp Web.

Come fare videochiamate di gruppo con WhatsApp su Android

Android offre essenzialmente due modi per fare videochiamate di gruppo su WhatsApp. La prima consiste nell’avviare una videochiamata con una persona, per poi aggiungerne altre. In questo caso il tutto è molto semplice. Basta scegliere un contatto con il quale avviare una videochiamata, premendo il tasto a forma di telecamera presente in alto a destra. Dopo aver fatto ciò, dovete poi pigiare un altro tasto, sempre in alto a destra, che raffigura un omino con il segno +. A questo punto apparirà una lista con tutti i contatti che potete aggiungere alla videochiamata. Tutti i partecipanti possono aggiungere altre persone alla videochiamata.

Con il secondo metodo possiamo invece dare il via ad una videochiamata direttamente da un gruppo. Una volta entrati in un gruppo, bisogna prima cliccare sull’icona a forma di cornetta presente in alto a destra. Una volta fatto ciò, possiamo scegliere con quali dei contatti presenti nel gruppo poter organizzare una videochiamata. Una volta fatta questa scelta, c’è un ultimo passaggio da fare. Pigiare l’icona a forma di telecamera. Anche in questo caso, in seguito possiamo aggiungere altri contatti premendo l’omino con il segno +.

Videochiamate di gruppo con WhatsApp su iOS

Nonostante ci sia qualche differenza tra iOS ed Android, anche sugli iPhone abbiamo a disposizione due modi. E sono praticamente identici. Con il primo dobbiamo prima avviare una videochiamata con un solo contatto, per poi aggiungerne altri. Anche in questo caso, dobbiamo prima premere il tasto a forma di telecamera per avviare la videochiamata, e poi aggiungere altre persone.

Con il secondo metodo è possibile invece fare una videochiamata direttamente da un gruppo. I passi da seguire sono gli stessi già visti su Android, prima premere l’icona della cornetta, dopo scegliere chi farà parte della videochiamata ed infine pigiare sull’icona a forma di telecamera. Anche in questo caso possiamo aggiungere altre persone con la solita icona dell’omino con il segno +.

Limite di numero per le videochiamate

Infine, bisogna sottolineare che sia su Android che per iOS, esiste un limite per le videochiamate di gruppo su WhatsApp. In entrambi i casi non possiamo fare una videochiamata con più di 4 persone. È anche possibile aggiungere persone che abbiamo bloccato, possono essere inserire nella videochiamata dagli altri partecipanti.