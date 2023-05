Chi è Andrea Lo Cicero? Biografia, età, fidanzata e Isola dei Famosi 2023

Naufrago dell’edizione in corso de L’Isola dei Famosi 2023 Andrea Lo Cicero ha dimostrato in poche settimane il suo carattere, la sportività e anche una particolare sensibilità. Ex rugbista d’origini catanesi, Andrea è oggi una volto della tv: conduttore, ma anche agricoltore, cuoco, velista ha mille passioni e non manca d’accettare tutte le sfide che gli vengono proposte.

Biografia

Nato a Catania nel 1976 Andrea Lo Cicero si è sempre interessato a varie attività. È soprannominato il Barone per la sua discendenza nobile. Non ancora maggiorenne è entrato nella squadra di rugby nazionale ottenendo ottimi risultati. In seguito ha scelto di dedicarsi alla sua fattoria e alla cucina, un’altra sua passione. Casualmente è approdato in tv dove ha condotto una serie di programmi di successo. Ha partecipato alla seconda edizione di Celebrity Masterchef; poi, ha preso parte a La Prova del Cuoco condotto da Elisa Isoardi. Da qualche anno conduce due programmi su Gambero Rosso.

Chi è Andrea Lo Cicero?

Nome: Andrea Lo Cicero Vaina

Nome d’arte: Andrea Lo Cicero

Età: 47

Data di nascita:7 maggio 1976

Luogo di nascita: Catania

Segno Zodiacale: Toro

Professione: conduttore televisivo ed ex rugbista

Peso: 117 kg.

Altezza: 1,85 m

Tatuaggi: no

Profilo Instagram Ufficiale: @ilbarone1

Vita privata

Andrea Lo Cicero è legato alla modella Roberta di Fiore che lo aiuta nello sue attività. I due hanno un bambino e sono in dolce attesa del secondo figlio. Nell’ultima puntata de L’Isola il naufrago ha potuto vedere le prime immagini dell’ecografia della compagna. Commosso, lo chef non ha potuto nascondere quanto gli manca la sua famiglia. Ha un profilo Instagram molto seguito dove condivide momenti del suo lavoro in tv ma anche nella sua fattoria.

Curiosità