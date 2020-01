Chi è Carlotta Maggiorana: etá, carriera, vita privata, marito e curiosità

Miss Italia 2018 Carlotta Maggiorana è ufficialmente una delle inquiline della casa del Grande Fratello Vip in onda in questi giorni condotto per la prima volta d’Alfonso Signorini. Bellissima ragazza con esperienza nella moda adora la danza soprattutto quella classica che studia da quando è bambina, Carlotta è ricordata anche per essere la prima Miss sposata, è infatti unita legalmente a Emiliano Pierantoni noto costruttore edile, un amore vero e duraturo nonostante la differenza d’età che non passa inosservata.

Carlotta ha deciso di debuttare nel reality più noto della tv italiana per mettersi alla prova oltre che per dare uno slancio alternativo alla sua carriera.

Chi è Carlotta Maggiorana

Nome : Carlotta Maggiorana

: Carlotta Maggiorana Data di nascita : 3 Gennaio 1992

: 3 Gennaio 1992 Età : 28 anni

: 28 anni Peso : 55 kg

: 55 kg Misure: 84-60-90

84-60-90 Luogo di nascita: Montegiorgio, Italia

Montegiorgio, Italia Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Titolo di studio : Liceo Socio Pedagogico

: Liceo Socio Pedagogico Professione : modella

: modella Altezza: 172 cm

172 cm Fidanzat i, Marito : E’ sposata dal 2017 con Emiliano Pierantoni

i, : E’ sposata dal 2017 con Emiliano Pierantoni Figli : nessuno

: nessuno Tatuaggi: Ha molti tatuaggi di generi diversi, sul polso ma anche sulla caviglia

Ha molti tatuaggi di generi diversi, sul polso ma anche sulla caviglia Account social: Instagram

Carriera Carlotta Maggiorana

Carlotta Maggiorana fin da bambina ha una passione per la danza, finito il liceo socio pedagogico intraprende a Roma anche l’Accademia Nazionale di Danza, ma si fa notare solo dopo aver vinto Miss Italia 2018 anche se negli anni precedenti ha avuto l’occasione di misurarsi come attrice in alcune piccole parti: ha partecipato a Paperissima e Veline e Avanti un Altro con Paolo Bonolis. Carlotta ha partecipato al film Tre of Life con Brad Pitt e Sean Penn e ha avuto un ruolo anche nella pellicola Un fantastico via vai di Leonardo Pieraccioni. Appena 26 anni Carlotta ha una carriera ricca di incontri importanti e il suo successo è sicuramente in ascesa.

Vita privata, marito

Carlotta Maggiorana è sposata dal 2017 al costruttore edile Emiliano Pierantoni, un amore all’improvviso dove i due si sono subito riconosciuti nonostante l’evidente differenza d’età. Emiliano e Carlotta si sono incontrati per caso in un locale, lei aveva appena 17 anni mentre lui 30, un’attrazione che sembrava non avere futuro che invece si è trasformata in breve tempo in una storia vera che li ha portati all’altare.

Carlotta Maggiorana curiosità