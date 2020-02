Chi è Diletta Leotta: foto prima e dopo, etá, fidanzato

Volto giornalistico sportivo di DAZN Diletta Leotta è uno dei personaggi televisivi più in vista degli ultimi anni, competente ma anche decisamente molto bella è stata scelta d’Amadeus per affiancarlo durante la prima serate del Festival di Sanremo 2020 dove ha mostrato di saper tenere la scena anche su un palco in vista come quello dell’Ariston e dove ha recitato un monologo discutibile di 15 minuti sulla bellezza e sui vantaggi che comporta nella carriera di una donna.

Diletta Leotta è un personaggio molto chiacchierato anche nei rotocalchi rosa, la sua vita privata è stata spesso al centro del gossip e anche se lei ha tentato di mantenere un profilo basso cercando di tenere nascosti i sui fidanzati alla fine ha preferito sempre venire allo scoperto. Attualmente è legata al pugile Daniele Scardina ma avuto una lunga relazione con il figlio del Ministro delle Comunicazioni Mammì, Matteo.

Chi è Diletta Leotta

Nome: Diletta Leotta

Data di nascita: 16 Agosto 1991

Età: 27 anni

Peso: 63 kg

Luogo di nascita: Catania

Segno zodiacale: Leone

Titolo di studio: Liceo Scientifico; Laurea in Giurisprudenza

Professione: conduttrice televisiva sportiva

Altezza: 175 cm

Account social: Instagram

Fidanzato: Daniele Scardina

Tatuaggi: nessuno

Carriera di Diletta Leotta

Conduttrice televisiva sportiva Diletta Leotta ha iniziato la sua carriera televisiva molto giovane. Dopo alcune esperienze in reti locali siciliane ottiene alcuni ruoli a Mediaset come conduttrice della trasmissione Il Compleanno in onda su la 5, poi per 5 anni svolge il ruolo di meteorina per Sky meteo 24, sempre nel 2012 conduce Texas Hold’em Come giochi di cui diventa anche ragazza immagine.

La svolta la ottiene quando approda a Sky Uno dove conduce RDS Academy per poi condurre le alcune trasmissioni sportive dove conquista non solo il titolo di conduttrice sex symbol della televisione italiana ma anche riconoscimenti per competenza e professionalità.

Nel 2017 è ospite di una delle serate del Festival di Sanremo provocando alcune polemiche per la scelta dell’outfit e per alcune sue dichiarazioni. Nel 2018 ha lasciato Sky ma ha continuato a condurre reality come Il contadino cerca moglie e Miss Italia insieme a Francesco Facchinetti. Oggi è uno dei volti più in vista di DAZN dove conduce Diletta Gol.

Vita privata, fidanzati

Diletta Leotta è nata a Catania nel 1991, da quando è adolescente ha intrapreso la carriera dei concorsi di bellezza non tralasciando mai gli studi ritenuti da lei e dalla sua famiglia sempre molto importanti. Arriva seconda ad un concorso di miss locali siciliane, nel frattempo si diploma al liceo scientifico poi si trasferisce a Roma dove si laurea in Giurisprudenza frequentando la LUISS. Ama molto gli animali e lo sport, è molto legata alla famiglia in particolare alla mamma Ofelia e alla nonna con cui ha trascorso una bellissima infanzia. Nel 2009 ha partecipato a Miss Italia ma senza particolare successo poi nel 2018 ha condotto il concorso incoronando Carlotta Maggiorana.

La sua vita privata è sempre stata al centro del gossip anche se Diletta Leotta ha avuto una sola storia importante quella con Matteo Mammì dirigente dei diritti sportivi di Sky: i due si sono messi insieme nel 2016, la loro storia si è chiusa nell’estate del 2019. Dopo alcuni flirt che le sono stati attribuiti come quello con Francesco Monte mai confermato dalle parti interessate. Diletta è oggi ufficialmente legata al pugile Daniele Scardina detto Toretto, la loro relazione è stata confermata dai profili social dei due vip.

Diletta Leotta foto prima e dopo

Diletta Leotta non ha mai dichiarato d’essere ricorsa alla chirurgia estetica anche se secondo alcuni gossip la giovane giornalista sportiva avrebbe fatto qualche ritocco al naso, alle labbra e agli zigomi, tutti sospetti visto che non ci sono conferme certe. In rete circolano alcuni scatti del volto di DAZN che ritraggono una Diletta Leotta decisamente diversa: il prima e il dopo della conduttrice sembrano confermare che qualche piccolo cambiamento c’è stato. Oggi Diletta ha 27 anni mentre le foto indicate la mostrano appena quindicenne: un paragone forse inopportuno ma che conferma il cambiamento fisico che la conduttrice ha subito in poco più di 10 anni.

Diletta Leotta Curiosità