Diletta Leotta e Daniele Scardina, insieme nella prima foto su Instagram

Diletta Leotta e Daniele Scardina escono allo scoperto e pubblicano la loro prima foto insieme su Instagram. Una rivelazione che rende ufficiale una storia iniziata la scorsa estate che nonostante il gossip e i tanti rumors i due hanno tentato di tenere nascosta il più possibile.

Diletta e Daniele hanno trovato la giusta intesa provata da numerose foto dove i due appaiono felici e affiatati, scatti rubati dai paparazzi nel corso degli ultimi mesi che non lasciano dubbi sul loro rapporto nato fra i due, rapporto espresso in cene intime, ma anche in gite in barca e fughe in luoghi nascosti. Oggi i due sono ufficialmente una coppia e lo hanno detto a tutti apparendo sui social insieme: sorridenti e divertiti l’affiatamento fra i due è percepibile e reale.

Diletta Leotta e Daniele hanno trascorso le feste di fine anno insieme a Miami, località dove il pugile risiede gran parte dell’anno: tra party esclusive, giornate in spiagge e coccole rilassanti i due vip non hanno esitato a dedicarsi l’uno all’altro, e anche se la showgirl è già tornata a Milano fra loro l’intesa è alle stelle. Prima di tornare in Italia Diletta e Scardina hanno scattato una foto divertente: la showgirl in kimono trasparente intenta a prendere a pugni il pugile che in tenuta sportiva sorride divertito alle cattive e ironiche intenzioni della fidanzata.

Diletta Leotta e Daniele Scardina, la prima foto insieme sui social

Diletta Leotta e Daniele Scardina un amore importante

Tra Diletta Leotta e Daniele Scardina c’è un sentimento vero, i due hanno cercato il più possibile di mantenere il riserbo su questa relazione, ma la loro visibilità li ha costretti a rendere pubblica la storia. Del resto dopo un’estate di fuoco dove la coppia ha cercato di nascondersi il più possibile, Dicembre è stato un mese più rilassante:

Daniele è arrivato a Milano poco prima di Natale e ha trascorso del tempo con Diletta: passeggiate e cene paparazzata da numerosi magazine di gossip, poi a Capodanno la Leotta è andata a Miami qui la coppia ha maturato la decisione di pubblicizzarsi su Instagram.