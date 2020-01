Chi è Elisa De Panicis: etá, carriera, vita privata, fidanzato e curiosità

Elisa De Panicis è una giovane influncer di 28 anni, molto nota in Spagna e attualmente riconoscibile anche in Italia per la sua attuale partecipazione al Grande Fratello Vip. Elisa è stata per molto tempo lontana dall’Italia e oggi è ritornata sperando di ottenere una maggiore popolarità grazie all’opportunità datale dal reality. Quando ha saputo d’essere stata presa al GF ha detto: “Finalmente dopo 10 anni posso dire che mai come ora mi sentirò a casa”.

Della vita della modella non si conosce molto, c’è anche chi mette in dubbio la sua data di nascita, di certo c’è che già dal 2014 quando ancora non era famosa Elisa postava su Instagram status che già raggiungevano un numero considerevole di follower: la stoffa da influncer era già insita in lei!

Chi è Elisa de Panicis

Nome : Elisa de Panicis

: Elisa de Panicis Data di nascita : 1 dicembre 1992

: 1 dicembre 1992 Età : 28 anni

: 28 anni Peso : 56 kg

: 56 kg Luogo di nascita: Solaro ( MI )

Solaro ( MI ) Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Titolo di studio : /

: / Professione : modella, influencer

: modella, influencer Altezza: 176 cm

176 cm Fidanzat i : presunta relazione con Cristiano Ronaldo

i presunta relazione con Cristiano Ronaldo Account social: Instagram

Carriera di Elisa de Panicis

Elisa de Panicis è un influncer e una modella di successo, ma è anche un personaggio televisivo molto noto in Spagna dove ha partecipato a Supervivientes, reality che le ha dato una certa popolarità grazie anche alla sua perfetta forma fisica.

Dopo l’isola versione iberica Elisa ha avuto l’occasione d’essere tra i personaggi di Uomini e Donne spagnolo dove ha conosciuto Juanma, i due sono usciti dal programma per conoscersi senza telecamere ma la relazione è durata pochi mesi.

L’influencer ha partecipato come ballerina al Pachà IbizaTour, anche per la sua passione per i viaggi, questo le ha permesso di girare il mondo. Da ricordare che Elisa è stata anche alla corte di Maria de Filippi dove ha corteggiato Alessio Lo Passo che nonostante fosse attratto da lei non l’ha scelta.

Vita privata, fidanzati

La vita privata di Elisa de Panicis è decisamente top secret, forse perchè lei è molto concentrata su stessa. Si é vociferato che Cristiano Ronaldo l’ha notata all’Isola dei Famosi in Spagna e l’ha voluta conoscere, pare ci sia stato un breve flirt non confermato da nessuno delle due parti in causa. Le sono stati attribuiti altri flirt spagnoli, brevi e senza futuro. Appena entrata nella casa del Grande Fratello Vip Elisa ha incontrato Ivan Gonzales suo amico nei salotti televisivi spagnoli, ma anche Andrea Denver con cui a quanto pare c’è stato del tenero.

Elisa de Panicis curiosità