Chi è Ivan Gonzalez: etá, carriera, vita privata, fidanzata e curiosità

Ivan Gonzalez modello, ma anche influencer e personaggio tv d’origine spagnola è nato a Jerez de la Frontera ma da tempo vive a Madrid. E’ un ragazzo forte e determinato e questo è dovuto soprattutto alla sua infanzia vissuta con i nonni, a cui è molto affezionato, i genitori li ha infatti conosciuti quando aveva 18 anni.

Divenuto popolare in Spagna per aver partecipato a Uomini e Donne facendosi notare per alcuni particolari episodi, è divenuto famoso anche in seguito al suo ruolo di tentatore a Temptation Island dove ha instaurato un particolare rapporto con Valeria Marini. Ivan si ritiene più maturo della sua età, ama le donne in generale e sostiene d’essere sempre stato scelto. Le sue più grandi passioni sono le moto, ma anche la cura della forma fisica e il ballo tra cui predilige particolarmente la bachata.

Chi è Ivan Gonzalez

Nome : Ivan Gonzalez

: Ivan Gonzalez Data di nascita : 17 Gennaio 1992

: 17 Gennaio 1992 Età : 28 anni

: 28 anni Peso : 75 kg

: 75 kg Luogo di nascita: Jerez de la Frontera, Spagna

Jerez de la Frontera, Spagna Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Titolo di studio : /

: / Professione : modello, showman

: modello, showman Altezza: 184 cm

184 cm Tatuaggi : Ivan ha tantissimi tatuaggi tra cui scritte cinesi, una ghesha con ventaglio e dell’ali d’angelo sotto lo sterno

: Ivan ha tantissimi tatuaggi tra cui scritte cinesi, una ghesha con ventaglio e dell’ali d’angelo sotto lo sterno Fidanzate : Attualmente è single ma ha avuto vari flirt: Ruth la corteggiatrice che non ha scelto in Spagna; Paola Caruso incontrata a Superviventes; Sonia Pattarino la corteggiatrice che ha scelto in Italia.

: Attualmente è single ma ha avuto vari flirt: Ruth la corteggiatrice che non ha scelto in Spagna; Paola Caruso incontrata a Superviventes; Sonia Pattarino la corteggiatrice che ha scelto in Italia. Account social: Instagram

Carriera di Ivan Gonzalez

Cresciuto con i nonni Ivan Gonzalez ha cominciato a lavorare molto giovane, grazie anche alla sue evidente bellezza è riuscito ad approdare al mondo della moda e diventare un modello affermato in Spagna e non solo, ha lavorato per brand internazionali come Stone Island e Diesel. Lo nota la tv e diventa uno dei protagonisti della versione Uomini e Donne spagnola, facilmente si conquista il titolo di tronista impossibile, non molto ligio alle regole. Intanto il suo profilo Instagram cresce a vista d’occhio e oggi conta più di 700 mila followers e diventa un influencer molto popolare.

Partecipa a Supervivientes dove incontra Paola Caruso e ha con lei un rapporto particolare, questo lo fa diventare famoso anche in Italia dove conquista il ruolo di tentatore a Temptation Island Vip incantando niente meno che Valeria Marini. In seguito Ivan diviene tronista di Uomini e Donne e alla fine del suo percorso sceglie, in modo obbligato, Sonia Pattarino. Ora è approdato al Grande Fratello Vip e spera in un nuovo slancio professionale.

Vita privata, fidanzate

Ivan Gonzalez ha cominciato a lavorare molto presto, i suoi genitori lo hanno abbandonato da piccolo e lui è cresciuto con i nonni, anche se una volta adulto Ivan ha voluto conoscere il suo padre biologioco con cui oggi ha un rapporto affettivo. L’ex tronista attualmente si dichiara single, ma sia in Spagna che in Italia si è fatto notare per moltissimi flirt, non si è detto mai veramente innamorato e sostiene che solitamente non sceglie le sue donne ma viene scelto.

Ha conquistato il titolo di latin lover, e a parte una breve relazione con Paola Caruso e una sospetta liason con Valeria Marini durante Temptation, ufficialmente Ivan è stato legato per più mesi solo a Sonia Pattarino la corteggiatrice che ha scelto alla fine del suo percorso a Uomini e Donne.

Ivan Gonzalez curiosità