Grande Fratello Vip, Ivan Gonzalez: “Non ho mai scelto nessuno”

Non passa inosservata l’entrata di Ivan Gonzalez al Grande Fratello Vip, il modello di origine spagnola e ormai noto anche in Italia per le sue partecipazioni a Uomini e Donne e Temptation Island, è arrivato nella casa di Cinecittà passando per la piscina e mostrandosi in tutta la sua bellezza.

Il giovane nel video di presentazione ha detto d’amare le donne ma di non averle mai scelte, è sempre stato scelto: una frase che ha avuto il suo eco mediatico soprattutto perchè è stata commentata dall’ex corteggiatrice, da lui scelta alla fine del percorso a Uomini e Donne, Sonia Pattarino.

Ivan si è infatti concentrato a parlare di Valeria Marini e del rapporto piacevole che è nato con lei durante Temptation, ma ha voluto sottolineare che è lei che lo tentava e non il contrario: “In Italia mi conoscono perché ho tentato Valeria Marini a Temptation Islan Vip. A dire il vero era più lei che tentava me. Le donne hanno sempre scelto me, ma io non ho mai scelto nessuna.

Grande Fratello Vip, le dichiarazioni di Ivan Gonzalez e la reazione di Sonia Pattarino

Le dichiarazioni di Ivan Gonzalez nella presentazione al Grande Fratello Vip decisamente opinabili e che confermano l’eccessiva sicurezza del giovane hanno provocato la reazione di Sonia Pattarino, l’ex corteggiatrice con cui Ivan è uscito da Uomini e Donne alla fine della sua avventura sul trono.

Sonia ha infatti pubblicato un post su Instagram con uno scatto di Ivan e tanto di citazione dell’ex tronista accompagnato da una didascalia decisamente polemica:”Questo è Ivan Gonzalez!” Ivan e Sonia sono stati insieme solo pochi mesi e per vari motivi hanno deciso di lasciarsi, ma va ricordato che l’ex corteggiatrice fu una scelta obbligata per Ivan, infatti l’altra corteggiatrice Natalia Paragoni lasciò il corteggiamento perchè interessata a Andrea Zelletta.