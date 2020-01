Chi è Nicoletta Mantovani: età, carriera, la malattia, il lutto e gli amori

Nicoletta Mantovani è la donna che è stata al fianco del grande Luciano Pavarotti fino alla morte, una persona che il famoso tenore amato molto e che ancora oggi ha un eco mediatico. Nicoletta Mantovani nasce a Bologna nel 1969, della sua infanzia si conosce poco tranne che dopo il liceo si iscrisse alla facoltà di scienze naturali e poi per vari motivi entrò in contatto con il mondo dell’arte e divenne produttrice cinematografica.

L’incontro con Pavarotti avvenne in modo casuale dovuto soprattutto al fatto che il padre di Nicoletta era un caro amico del tenore modenese, una storia che trova il suo punto massimo d’espressione sentimentale nel 2003 quando i due decidono di sposarsi.

La malattia e i due lutti

Nicoletta Mantovani soffre di una grave forma di sclerosi multipla da quando è molto giovane, in cura da un noto medico il dottor Paolo Zamboni ha scelto di parlare della malattia dopo la morte di Luciano Pavarotti che consapevole della patologia le aveva consigliato di non rivelarla alla stampa.

Nel 2002 Nicoletta è incinta di Luciano e aspetta due gemelli, durante il parto Riccardo muore, mentre Alice nata prematura pesa solo 1750 grammi ma sta bene. Oggi Alice ha 17 anni.

In seguito alla scomparsa del lirico Nicoletta ha confessato d’aver convissuto con la malattia per molto tempo: sintomi che la destabilizzavano fino a quando non si è sottoposta ad un preciso intervento che, ad oggi, sembra le abbia alleviato i forti e fastidiosi dolori. La perdita di Luciano Pavarotti nel 2007 la segna profondamente, un lutto che porta ancora oggi dentro per questo ha fondato in ricordo del celebre marito la Fondazione Luciano Pavarotti che permette ai giovani cantanti di approcciarsi più facilmente all’opera.

Chi è Nicoletta Mantovani

Nome d’arte : Nicoletta Mantovani

: Nicoletta Mantovani Data di nascita : 23 novembre 1969

: 23 novembre 1969 Età : 51 anni

: 51 anni Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Professione : produttore cinematografico

: produttore cinematografico Luogo di nascita : Bologna

: Bologna Marito : Luciano Pavarotti

: Luciano Pavarotti Figli : Alice Pavarotti e Riccardo Pavarotti

: Alice Pavarotti e Riccardo Pavarotti Account social: Twitter

Carriera e Amori

Nel 2009 Nicoletta Mantovani è stata impegnata in politica, per la precisione è stata assessore alla cultura del Comune di Bologna e nel 2014 è stata assessore alla cooperazione e relazioni internazionali del Comune di Firenze. Ha anche co-prodotto alcuni film come “E la chiamano estate“, diretto da Paolo Franchi ed è impegnata su molti fronti culturali ma anche cinematografici.

Nicoletta è anche mamma di Alice avuta proprio dall’unione con Luciano Pavarotti ed oggi dopo una lunga storia con Filippo Vernassa finita nel 2018 è tornata single.