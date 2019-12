Chi é Serena Enardu? Etá, carriera, fidanzato, vita privata e curiosità

Serena Enardu è oggi un'imprenditrice di successo, conosciuta al grande pubblico per la sua partecipazione a Uomini e Donne il programma di Maria de Filippi

Serena Enardu è una degli ex protagonisti di Uomini e Donne, conosciuta al grande pubblico per essere stata prima tronista e poi corteggiatrice. Serena è nata il19 luglio 1976 a Quartu Sant’Elena in Sardegna, oggi ha 43 anni. É un’attiva imprenditrice e una mamma single sempre molto impegnata tra lavoro e famiglia.

Alta 165 centimetri con un peso di circa 50 kg, spesso variabile visto che è soggetta a dimagrimenti evidenti, ha inoltre una sorella gemella Elga e un fratello maggiore Gianfranco. Attualmente non è fidanzata, si è lasciata alla fine dell’esperienza di Temptation Island Vip con il suo compagno storico il cantante Pago, la storia durava da ben 6 anni.

Nome e Cognome: Serena Enardu

Serena Enardu Età: 43 anni

43 anni Data di nascita: 19 luglio 1976

19 luglio 1976 Luogo di nascita: Quartu Sant’Elena (Sardegna)

Quartu Sant’Elena (Sardegna) Segno zodiacale: Cancro

Cancro Altezza : 165 cm

: 165 cm Titolo di studio: Diploma

Diploma Professione: imprenditrice

imprenditrice Altezza: 165 cm

165 cm Account social: Instagram Facebook Twitter

Molto seguita sui social Serena Enardu ama condividere tanti momenti della sua vita con i suoi 427mila followers che apprezzano le sue scelte. Prima della doppia partecipazione a Uomini e Donne Serena si è cimentata nel ruolo di conduttrice: nel 1995 ha condotto Punta e Vinci, in diretta tutti i giorni su Videolina, nel 96′ ha condotto Fotolibro mentre nel 1997 ha diretto Pillole di Salute.

Nel 1999 ha aperto un centro di telefonia con la sorella e poi nel 2007 ha partecipato a Uomini e Donne e da quel momento la sua vita è cambiata: da sola imprenditrice è diventata opinionista per alcuni magazine ma anche modella. É tornata anche alla conduzione di alcuni programmi di reti private. Nel 2017 ha concluso la sua carriera perchè non le dava più soddisfazioni e ha ripreso a tempo pieno il suo ruolo d’imprenditrice e mamma.

Serena Enardu è tornata single da qualche mese, la sua lunga storia con l’ex fidanzato Pago è finita lo scorso Settembre in seguito alla loro partecipazione a Temptation Island Vip. Durante la partecipazione al reality Serena ha preso consapevolezza di non amare più Pago, ha compreso che il cantante meritava qualcuno davvero innamorato di lui e ha sentito il bisogno di lavorare su stessa.

Serena ha un figlio Tommaso avuto quando era molto giovane, oggi i rapporti con il padre del ragazzo sono molto sereni. L’ex tronista ha inoltre avuto una lunga relazione con Giovanni Coversano conosciuto alla corte di Maria de Filippi. Lei prima tronista ha rifiutato di sceglierlo, poi quando lui si è seduto sulla sedia rossa è tornato a corteggiarlo. I due sono stati insieme per un lungo periodo poi, Serena ha deciso di chiudere la relazione in seguito ad alcuni tradimenti subiti da Conversano.

Tra Pago e Tommaso (figlio di Serena), il rapporto non si é mai concluso, i due si frequentano perché Pago é come un papà per il ragazzo 13enne.

Serena è affetta da una particolare malattia la gigantomastia che provoca una crescita del seno continua, per questo si è sottoposta a due interventi di riduzione del seno: “Ho subito ben 2 interventi di riduzione. Sicuramente ne farò anche un altro perché il mio seno cresce e io lo detesto. (sono passati 3 anni dall’ultimo intervento durato ben 6 ore) ma visto la mia corporatura, effettivamente è grande. Lo detesto perché mi complica la vita nel vestiario”, le parole di Serena Enardu.