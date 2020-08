Chiara Ferragni contro l’omofobia: il commento sul film della Disney Onward

Dimostra d’essere una persona con idee, testa, e pensieri intelligenti Chiara Ferragni e non solo un influencer da milioni di followers tutta selfie e pose impostate. Negli ultimi anni pur essendo leader nella rete Chiara si è esposta per molte battaglie sociali e consapevole della sua popolarità ha cercato d’aiutare come possibile anche situazioni critiche come quella recente dell’emergenza Coronavirus.

In queste ore Chiara Ferragni ha esposto chiaramente la sua posizione contro l’omofobia chiarendo che nessun bambino cresce gay se vede due uomini baciarsi anzi può comprendere solo che l’amore può esistere normalmente anche fra due persone dello stesso sesso. Una valutazione, quella dell’influencer, fatta in occasione del film della Disney Onward che nella sua storia fa, per la prima volta in una pellicola animata, riferimento proprio ad una relazione tra due donne.

Chiara ha preso le difese del lungometraggio e ha argomentato le sue parole sui social in modo eclatante tanto da ricevere così tanti like e apprezzamenti inaspettati verso la sua evidente posizione contro l’omofobia e vista anche la sua influenza sui social questa ha di sicuro un peso non irrilevante.

Chiara Ferragni: “Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay”

Come prevedibile le parole di Chiara Ferragni contro l’omofobia sono diventate subito trend nei social in particolare su Twitter dove le argomentazioni e i botta e i risposta sono molto più diretti e motivati rispetto alle altre piattaforme:

“Se un bambino vede due uomini baciarsi non diventa gay. Forse però cresce pensando che due uomini si possono amare come siamo abituati a vedere un uomo che ama una donna, ed allo stesso modo come una donna può amare una donna. Se crescendo capisce di essere gay si sentirà più accolto da una società in cui l’amore è amore, senza bisogno di etichette. Avrà meno paura ad essere se stesso, ad esprimere i suoi sentimenti e capirà che non deve sentirsi sbagliato, e che l’amore è sempre giusto. Che problema c’è se viene insegnato un amore senza confini?”