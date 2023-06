Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi a Roma: matrimonio da favola!

Chiara Nasti e il calciatore Mattia Zaccagni hanno detto il loro si. I due hanno programmato il loro matrimonio subito dopo la nascita del figlio Thiago e tutto è andato come previsto. La nota influencer, spesso polemica sui social, ha sposato il calciatore della Lazio nella splendida Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa del matrimonio di Totti e Ilary Blasi.

La chiesa addobbata senza badare a spese è stata la location perfetta per delle nozze decisamente social. Il ricevimento è avvenuto a Villa Miani che offre una meravigliosa vista panoramica di Roma. Una villa dotata di più sale e di uno splendido giardino, oltre che di stanze per gli sposi e i loro ospiti. Chiara Nasti ha scelto fiori bianchi e ha indossato ben tre abiti. Il primo molto casto per il ricevimento con corpetto in pizzo e ampia gonna in tulle firmato Monique Lhuillier.

L’influencer ha scelto un velo lungo che le ha coperto viso per tutta la navata, fino all’altare. Durante la cena ha invece scelto una mise più sensuale: abito a sirena firmato dal luxury brand Berta. Chiara ha anche sciolto i capelli e rifatto il trucco. Testimone della sposa la sorella Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne. All’evento hanno partecipato volti noti come Ciro Immobile e famiglia, ma anche Marcel Jacobs. L’ultimo abito la neo signora Zaccagni lo ha messo per il taglio della torta: un modello con bustino vedo non vedo e gonna corta.

Chiara Nasti finto lancio del bouquet

Secondo quanto è stato condiviso sui social sembra che Chiara Nasti abbia organizzato un finto lancio del bouquet. La neo sposa ha infatti donato i fiori alla sorella, che ufficialmente è single. La Nasti avrebbe augurato all’ex tronista di trovare presto l’amore della sua vita.

Il matrimonio avrà sicuramente un seguito e nei prossimi giorni l’influencer non mancherà di condividere ulteriori dettagli della cerimonia ma soprattutto del ricevimento a cui sembra non sia mancato proprio nulla.