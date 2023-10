Chiara Nasti, polemica social: “Non so fare la lavatrice: c’è chi la fa per me”

Chiara Nasti è tra le influencer più seguite sui social. Personalità esuberante, la giovane moglie di Zaccagni è spesso contestata per le sue dichiarazioni che sono decisamente impopolari. Mamma di Thiago, si occupa totalmente di lui, o almeno così ha dichiarato. Nei giorni scorsi è finita al centro delle polemiche social dopo aver ammesso di non saper fare la lavatrice.

A quanto pare la signora Zaccagni non ama fare le pulizie di casa e c’è chi le fa per lei: “Posso essere sincera? Non mi è mai piaciuto farle. Le faccende domestiche non le ho mai fatte in vita mia, addirittura la lavatrice, che siamo allo step superiore… Se ho la possibilità, e non per questo sono una cattiva persona, di non poterlo fare e ho chi lo fa per me, perché devo imparare!”. Diretta e sincera la Nasti non ha nessun problema ad ammettere che le pulizie di casa non l’appassionano.

Diversamente conferma d’occuparsi di Thiago h24. Non ha un aiuto e questo in alcune giornate le crea un profondo stress: “Con Thiago non ho aiuti: mi occupo al cento per cento di lui. E senza un aiuto, infatti ho tantissimi momenti di sconforto. Chi è mamma sa quanto è difficile. Soprattutto perché non ho i nonni in città, né dalla mia parte, né da quella di mio marito. Starci h24 insieme, soprattutto per me che è il primo, non è semplicissimo. Però si fa”.

chiara nasti instagram

Chiara Nasti: “Sto per crollare!“

Chiara Nasti rivela che Thiago è impegnativo e che avrebbe bisogno d’una mano, ma non riesce a lasciarlo a nessuno. Anche se le sue forze sono allo stremo e sente che sta per crollare non riesce a pensare a qualcuno estraneo vicino al piccolo:

“Anche per quello sto per crollare. Ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano. Ma il problema sono io. Ho paura a lasciarlo!”. La Nasti ha infine ironizzato sul fatto che non sa fare neanche la lavastoviglie: “Vado a sotterrarmi!”