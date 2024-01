Chiari: operaio morto travolto da un treno

Sarebbe da ascrivere come tragedia la morte dell’operaio 51enne di origine portoghese che, questa notte, è morto travolto da un treno mentre era al lavoro nella stazione di Chiari, in provincia di Brescia.

L’uomo stava lavorando all’interno di un cantiere in stazione per una ditta esterna ed è stato investito dal treno. Stando alla prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘La Repubblica’, probabilmente la vittima non ha visto arrivare il treno a causa della nebbia fitta.

Il portoghese era dipendente della società Rebaioli, con sede a Darfo Boario Terme ed è stato investito dal treno Bergamo-Napoli mentre si trovava sui binari per svolgere lavori ad un traliccio dell’alta tensione che non riguardavano Rfi.

Subito dopo l’incidente sono intervenute automediche e un’ambulanza ma per l’uomo travolto dal treno non c’è stato più nulla da fare. Per ricostruire l’esatta dinamica è al lavoro la Polizia Ferroviaria.

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo e attende le relazioni per ricostruire nel dettaglio l’accaduto. Intanto Sky Tg24 cita delle fonti delle Ferrovie dello Stato secondo cui “Dai primi accertamenti si configura come indebito attraversamento dei binari, ma le verifiche sono in corso“.