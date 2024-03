Chioggia: incendio in un’abitazione. Tre morti

L’incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento di Chioggia (Venezia). Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per gli occupanti: una famiglia composta da tre persone.

Quando sono giunti sul posto i vigili del fuoco di Chioggia, Mestre e Cavarzere hanno trovato i tre corpi senza vita di Gianni Boscolo Scarmanati, 64 anni, la moglie Luisella Veronese che aveva 59 anni e il figlio 27enne della coppia, Davide.

Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero morti tutti e tre a causa dell’inalazione del denso fumo provocato dall’incendio.

Si tratta di un’abitazione su tre livelli e le tre vittime si trovavano al piano superiore nelle loro camere da letto. L’incendio, che è divampato intorno a mezzanotte e mezza, si sarebbe originato al piano terra, però al momento non è nota la causa.

Il fumo denso si sarebbe propagato rapidamente dal piano terra lungo le scale, raggiungendo così il secondo piano dove si trovano le camere da letto.

A dare l'allarme i vicini vedendo le fiamme fuoriuscire dal piano terra dell'abitazione. Gli stessi vicini hanno tentato di raggiungere le tre vittime con l'intenzione di farle uscire di casa.

Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono terminate all’alba. Il fuoco al piano terra è stato completamente spento.

Ora sono in corso le indagini per scoprire cosa possa aver provocato l’incendio e per questo motivo l’intero immobile è stato posto sotto sequestro.