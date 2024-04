Cinisello Balsamo (Milano): donna vittima di revenge porn assume un investigatore

La vicenda. Una donna di Cinisello Balsamo nel Milanese, 40 anni, separata con due figli, interrompe la relazione sentimentale con un 44enne residente in provincia di Como durata circa 9 mesi. Da quel momento l’uomo, che finora era apparso tranquillo, a modo, comincia a vessarla con chiamate, messaggi, insomma stalking in piena regola.

Per farlo smettere, esasperata, la donna si rivolge alle forze dell’ordine e presenta ufficiale denuncia, però la situazione non migliora. Finché l’ex fidanzato arriva persino ad affiggere dovunque volantini con l’immagine della donna in momenti intimi. L’uomo ha persino reso pubblici nome, cognome e numero di cellulare della ex fidanzata.

La donna torna a rivolgersi alle forze dell’ordine e attualmente la denuncia nei confronti del 44enne comasco è stalking e revenge porn.

In questi mesi la vittima ha ‘collezionato’ una decina di denunce presentate a carico dell’ex, ma senza trovare giovamento in termini di sicurezza nella sua quotidianità, soprattutto da quando sono state diffuse per strada e sui social le sue generalità e il suo recapito telefonico.

Il 44enne nel frattempo ha ricevuto un ordine restrittivo dalla Procura di Monza con divieto di avvicinamento fisico alla donna e obbligo di firma quotidiano nel suo comune di residenza.

Poiché al momento questo sembra il massimo risultato ottenibile, non volendo più subire questa situazione, la donna ha deciso di rivolgersi ad un investigatore privato. L’attività del professionista ha già dato i suoi frutti e raccolto molto materiale come, ad esempio, le foto in cui si distingue chiaramente il 44enne comasco mentre appende quei volantini per le vie di Cinisello Balsamo.