Classifica Serie A: aspettando la ripresa del campionato

La sosta natalizia ha permesso a tutti i club di Serie A di rifiatare e far ritrovare lo stato di forma fisica e psicologica a molti giocatori. Infatti alcuni tasselli mancanti sono tornati ad allenarsi e a far parte della rosa, a disposizione per la 18esima giornata pronta a giocarsi tra pochi giorni. La classifica Serie A, in attesa delle sfide di campionato, vede Inter e Juventus giocarsela ancora alla pari. Entrambe si stanno sfidando a distanza anche per quanto riguarda il calciomercato. I bianconeri hanno infatti appena soffiato ai nerazzurri Dejan Kulusevski, preso dalla Dea e in prestito al Parma.

Classifica Serie A: le prime agguerrite

Mancano appena due giornate al termine del girone d’andata che proclamerà, anche se solo temporaneamente, una squadra campione d’inverno. Quasi sempre quest’ultima è poi la vincitrice del campionato di Serie A, anche se questa stagione sembra essere ricca di colpi di scena e continui sorpassi. Probabilmente saranno le due compagini, Inter e Juventus, a contendersi lo scudetto.

Nella 18esima giornata, i bianconeri affronteranno il Cagliari, squadra in salute e in forma fisica e psicologica. I sardi coprono infatti le prime posizioni. I nerazzurri giocheranno in trasferta in casa del Napoli. Seppur la crisi e la difficoltà nel fare punti, gli azzurri del nuovo tecnico Gattuso, dovranno strappare almeno un punto per non allontanarsi pericolosamente dalla zona Europa. I nerazzurri di Antonio Conte vorranno invece vincere, per confermare il loro primato.

Classifica completa dei 20 club

Le squadre sono pronte a scendere in campo, consapevoli che queste ultime due sfide di Serie A, che chiudono il girone d’andata, potranno dire molto sulla loro situazione stagionale. La Dea potrà finalmente fare affidamento su Duvàn Zapata, tornato dopo un lungo infortunio. Il Cagliari ritrova Robin Olsen dopo la squalifica. I rossoneri hanno ripreso Zlatan Ibrahimovic, che darà sicuramente una scossa alla fase offensiva del Milan. Buoni rinforzi anche per il Genoa.

Tante novità, molta convinzione e grandissima la necessità di vincere per diversi motivi, non sprofondare oppure sfruttare al meglio la situazione emotiva del club.

Viste le premesse, ecco allora la classifica Serie A 2019/2020 prima della 18esima giornata di campionato: