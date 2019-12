Supercoppa Italiana 2019: a sfidarsi Juventus e Lazio

Prima della conclusione dell’anno, si giocherà la finale di Supercoppa Italiana 2019 tra Juventus e Lazio. A sfidarsi infatti ci sono la vincitrice dell’ultimo campionato e la squadra che ha portato a casa la Coppa Italia dell’ultima stagione. Ecco quindi che bianconeri e biancocelesti si ritrovano, dopo il match di Serie A dove ad avere la meglio è stata la compagine capitolina. Entrambe le squadre stanno disputando una buona stagione, seppur tutti e due gli allenatori dovranno fare a meno di qualche tassello mancante.

Supercoppa Italiana 2019: dove e quando si gioca

La finale di Supercoppa Italiana 2019, da quest’anno (pochi giorni fa) chiamata Coca-Cola Supercup 2019, per motivazioni legate agli sponsor, si gioca allo Stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, in Arabia Saudita. I due club, che si trovano già lì dopo gli impegni di campionato, sono pronti a sfidarsi Domenica 22 Dicembre alle ore 17:45 (orario italiano).

Si tratta della 32esima edizione della Supercoppa che negli ultimi anni ha visto le due squadre ritrovarsi in diverse occasioni. Spesso ad avere la meglio è stata proprio la squadra piemontese.

I bianconeri hanno infatti partecipato a questa “finale” ben 14 volte (prima di quest’anno), ottenendo ben 8 successi, poco più della metà. I biancocelesti invece contano la metà delle presenze, appena 7 volte. Di queste, ci sono 4 vittorie (l’ultima nel 2017, proprio contro la Juventus).

Si può così vedere quanto questo match rappresenti più di un semplice trofeo. Negli ultimi anni, infatti, la rivalità tra queste due compagini è cresciuta in modo costante. Tra Juventus e Lazio ci si aspetta allora una bella partita, piena di tattica, grinta e, soprattutto, voglia di vincere.

Dove vedere la partita

Le tante motivazioni e il desiderio di centrare un altro obiettivo, sono sicuramente i due punti che spingeranno Juventus e Lazio a cercare, in tutti i modi, la vittoria. Per i bianconeri è anche un motivo di rivalsa nei confronti dei biancocelesti che hanno messo fine alla loro imbattibilità in questa stagione di Serie A 2019/2020. Gli uomini di Inzaghi hanno difatti vinto 3-1 in casa in rimonta contro la Juve, dopo la rete di Cr7.

Tensione alta e totale concentrazione, tra due squadre che negli ultimi anni hanno detto la loro in Italia. Maurizio Sarri per confermare la fiducia della famiglia Agnelli, Simone Inzaghi per proseguire al meglio il suo percorso con la Lazio.

La partita verrà trasmessa in chiaro su Rai 1 e sarà visibile dalle ore 17:30.