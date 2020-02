Claudio Lippi: “Ero un padre assente, ora sono un super nonno”

Claudio Lippi si svela a Laura Costantini di Grand Hotel

Claudio Lippi ha raccontato di sé nel corso di un’intervista all’inviata di Grand Hotel Laura Costantini. Il conduttore televisivo ha dichiarato: “Sono stato un padre assente, che ha fatto molti errori. E so bene che tutti i momenti che mi sono perso della crescita di mia figlia Federica non li potrò mai recuperare. Ma in compenso tutto ciò che non ho dato a lei, lo sto dando a mia nipote: sono un nonno sprint”. Claudio Lippi e Laura Costantini si sono incontrati a Roma assieme alla moglie Kerima Simula, alla figlia Federica, alla nipotina Mya Summer ed al loro cane Ice, un esemplare di bulldog francese di 5 mesi.

Il ritorno alla Prova del Cuoco

La Prova del Cuoco ha visto il ritorno di Claudio Lippi dopo un lungo stop. Negli ultimi tempi il conduttore tv è stato costretto a casa a causa di una bronchite. I telespettatori sono stati in pensiero per lui. Ora sta decisamente meglio ed è tornato ad affiancare Elisa Isoardi nel corso dello show culinario. Anche sui profili social, Claudio ha confermato di essersi lasciato alle spalle il brutto periodo. Qualche settimana fa aveva reso noto un video in cui appare lui stesso in casa malato.

Felicità allo stato puro

Tornando all’intervista di Laura Costantini, Claudio Lippi ha esternato tutta la sua soddisfazione nel campo privato. Mentre si lasciava prendere a cuscinate dalla piccola Mya, ha confessato all’inviata di Grand Hotel: “Sono felice come non lo ero da tanto tempo. Non avrei mai pensato di riuscire, un giorno, a rimettere insieme la mia famiglia”. Infatti, quando Federica aveva solo 4 anni, suo padre andò via di casa da casa, a causa del suo amore per Luana Ravegnini, una giovane valletta del Pranzo è servito“. Quando si riavvicinò alla moglie Kerima, col tempo iniziò ad instaurare con Federica il rapporto padre-figlia che i due non avevano avuto prima

Come ha confessato lo stesso Lippi, nonostante il grave affronto di questi, la moglie non si era mai azzardata a parlare male del padre alla figlia. Grazie anche al contributo della donna, Claudio e Federica si sono pian piano riavvicinati. Col tempo. Alla fine, Federica ha voluto avere al suo fianco il papà quando è rimasta incinta di Mya Summer.

Federica: una donna bellissima e intelligente

Oggi, Federica, la figlia di Claudio Lippi e di sua moglie Kerima, è una bellissima donna di 31 anni. È laureata in architettura ed oltre all’italiano parla perfettamente anche l’inglese poiché ha frequentato la scuola americana fin dai tempi dell’asilo. Ha inoltre trascorso molti anni della sua vita negli USA. La 31enne ha spiegato al riguardo: “Da qui il nome americano di mia figlia. Mya, perché è un nome che non è possibile abbreviare”. La figlia di Lippi ha dichiarato di detestare i soprannomi. Summer, come si sa, significa estate in inglese ed è un nome molto comune negli Stati Uniti, paese in cui viveva quando ha concepito la figlioletta.

Federica tornò in Italia quando la relazione con il padre di Summer terminò. Era natale, lei era al terzo mese di gravidanza e, come ha spiegato a Laura Costantini, sembrava che il mondo le stesse crollando addosso a causa delle varie difficoltà. Fortunatamente, ad accoglierla a Roma, ha trovato suo padre Claudio. Come ha precisato Federica è stato proprio lui a starle vicino nel corso della gravidanza. Claudio ha dovuto sorbirsi gli sbalzi d’umore della figlia, le visite ginecologiche e, dulcis in fundo, l’ansia dovuta al parto imminente. Proprio in quel momento, la donna ha capito che, nonostante gli anni trascorsi lontano da lei, suo padre la amava davvero.

Per Claudio grandi soddisfazioni anche a livello professionale

Nonostante possa già vantare una carriera televisiva di tutto rispetto, per Claudio Lippi questo è un momento professionale davvero pieno di soddisfazioni. Di recente, ha raccontato che a La Prova del Cuoco tutto è nato nel corso di un’ospitata, che ha infine avuto risultati positivi. C’è stata in seguito una telefonata da parte della Rai e l’arrivo come ospite fisso all’interno del programma culinario condotto da Elisa Isoardi. Grazie al suo modo affabile e simpatico, Claudio Lippi si è da subito fatto benvolere dai telespettatori. Per l’ennesima volta, il veterano televisivo ha dimostrato di essere un grande professionista anche con grembiule e padelle in mano.

Dramma alle porte?

Nonostante il momento idilliaco per Claudio Lippi e la sua famiglia, presto l’uomo di spettacolo potrebbe affrontare uno “shock” a livello familiare. A spiegarlo è stata la figlia Federica a Laura Costantini. La 31enne ha detto: “Il dramma ci sarà quando io e Mya traslocheremo”. La donna ha infatti instaurato una relazione con un altro uomo, di nome Matteo. Federica ha continuato: “Ho preso un appuntamento che sto ristrutturando a sole tre vie di distanza dalla casa dei miei, ma sono certa che quando io e mia figlia faremo i bagagli vedrò di nuovo papà piangere”.