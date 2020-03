Clizia Incorvaia non è innamorata di Paolo Ciavarro? Lo sta solo usando?

Secondo alcuni rumors Clizia Incorvaia non sarebbe innamorata di Paolo Ciavarro lo avrebbe illuso solo per godere della sua popolarità

Clizia Incorvaia è stata tra i personaggi più amati del Grande Fratello Vip in corso, l’influencer è entrata in punta di piedi nel reality certa di fare un percorso semplice e pulito e convinta di non doversi esibire in qualcosa che potesse far parlare di lei più di quanto si era già detto negli ultimi mesi.

Il percorso di Clizia nel Grande Fratello Vip non è stato poi così lineare, la giovane prima si è avvicinata a Paolo Ciavarro che ha ricambiato le sue attenzione per poi far scattare il primo bacio della casa, una vicenda a cui i telespettatori si sono appassionati e che ha fatto ritrovare in Clizia la fiducia negli affetti, e poi si è fatta squalificare a causa di alcune dichiarazioni giudicate offensive per il senso comune.

L’uscita di Clizia ha gettato Paolo nello sconforto e ancora oggi che è nella casa non passa giorno che non pensi a lei. Stessa cosa non si può dire della giovane influencer che seppure ha dichiarato d’aspettare l’uscita di Paolo, che le manca ha anche detto una serie di bugie dimostrandosi inaffidabile come quella sull’età.

Clizia Incorvaia cerca solo visibilità: Paolo Ciavarro è stato archiviato?

Secondo il settimanale Nuovo Clizia Incorvaia non sarebbe affatto interessata a Paolo Ciavarro, la giovane lo avrebbe puntato solo per ottenere maggiore visibilità. Il magazine ha attivato dubbi e incertezze e del resto Clizia non gode proprio di una fiducia incontrastata, alcuni suoi atteggiamenti o dichiarazioni anche quelle riferite al suo ex marito Francesca Sarcina dove nega d’averlo tradito con il suo migliore amico Riccardo Scamarcio non sono state ancora verificate. Dunque i rumors su una sua presunta manipolazione del giovane Ciavarro potrebbe anche essere vere: solo il tempo potrà dare la risposta esatta.