Comandante sarà disponibile su Paramount+ dal 13 febbraio

Paramount+ ha annunciato che COMANDANTE, il film di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino che ha aperto ufficialmente l’80esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, sarà disponibile su Paramount+ dal 13 febbraio.

Oltre a Pierfrancesco Favino, che interpreta il Comandante Salvatore Todaro, il cast include anche Massimiliano Rossi (nel ruolo di Vittorio Marcon) Johan Heldenbergh (nel ruolo di Vogel) e con Silvia D’amico (Rina Todaro). Dal film COMANDANTE è stato tratto l’omonimo romanzo scritto da Edoardo De Angelis e Sandro Veronesi, edito da Bompiani.

- Advertisement -

All’inizio della Seconda guerra mondiale,

Salvatore Todaro comanda il sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’ottobre del 1940, mentre naviga in Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e carico di materiale bellico inglese, che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano. Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda il mercantile a colpi di cannone.

Ed è a questo punto che il Comandante

prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare.

- Advertisement -

Per accoglierli a bordo è costretto a navigare in emersione per tre giorni, rendendosi visibile alle forze nemiche e mettendo a repentaglio la sua vita e quella dei suoi uomini.

Quando il capitano del Kabalo, sbarcando nella baia di Santa Maria delle Azzorre, gli chiede perché si sia esposto a un tale rischio contravvenendo alle direttive del suo stesso comando, Salvatore Todaro risponde con le parole che lo hanno reso una leggenda: “perché noi siamo italiani”.

- Advertisement -

COMANDANTE è una produzione INDIGO FILM,

O’GROOVE con RAI CINEMA TRAMP LTD, VGROOVE, WISE PICTURES ed è prodotto da Pierpaolo Verga, Nicola Giuliano, Attilio De Razza, Edoardo De Angelis, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri in associazione con Mariagiovanna De Angelis e Antonio Miyakawa in associazione con Beside Production, in collaborazione con Marina Militare, Cinecittà e Paramount+. La sceneggiatura è di Sandro Veronesi e Edoardo de Angelis; Scenografia di Carmine Guarino; Costumi di Massimo Cantini Perrini; musiche originali di COMANDANTE sono di Robert Del Naja con Euan Dickinson.



About Paramount+

Paramount+ è un servizio globale di streaming video digitale su abbonamento di Paramount che offre una montagna di intrattenimento premium per il pubblico di tutte le età. A livello internazionale, il servizio di streaming offre una vasta libreria di serie originali, spettacoli di successo e film popolari di ogni genere provenienti da marchi e studi di produzione di fama mondiale, tra cui SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™, oltre a una robusta offerta di contenuti locali di prima qualità. Il servizio è attualmente attivo negli Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, America Latina, Caraibi, Austria, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Svizzera e Corea del Sud.