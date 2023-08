Come acquistare una licenza per Windows 11: la guida dettagliata

Con il rilascio di Windows 11, Microsoft ha introdotto una serie di nuove funzionalità, design e miglioramenti rispetto alle versioni precedenti. Per coloro che sono alla ricerca di aggiornare il loro sistema operativo o acquistare una nuova licenza, è essenziale capire come e dove acquistare una licenza legittima per garantire la migliore esperienza d’uso.

Dove acquistare una licenza per Windows 11

Se stai considerando di acquistare una licenza per Windows 11, ci sono diverse opzioni da considerare. Le licenze possono essere acquistate direttamente da Microsoft, dai rivenditori autorizzati o attraverso piattaforme terze. Esaminiamo le varie opzioni disponibili.

Microsoft Store: Acquistare direttamente da Microsoft è sempre una delle opzioni più sicure. Offre una garanzia di autenticità e supporto diretto in caso di problemi.

Rivenditori Autorizzati: Siti come Wiresoft offrono licenze autentiche a prezzi competitivi. Acquistare da rivenditori riconosciuti garantisce che la licenza sia legittima e valida.

Piattaforme Terze: Ci sono molte piattaforme terze online che vendono licenze Windows. Tuttavia, è essenziale fare attenzione a dove si acquista per evitare potenziali frodi.

Tipi di licenza

Con l’arrivo di Windows 11, Microsoft continua la tradizione di offrire diverse opzioni di licenza per soddisfare le esigenze dei vari utenti, dalle persone singole alle grandi aziende. La licenza OEM (Original Equipment Manufacturer) viene solitamente fornita con i computer nuovi. È preinstallata e pronta all’uso. Ma c’è un caveat: è “legata” al primo dispositivo su cui viene attivata. Se, ad esempio, il computer si guasta o si decide di sostituirlo, questa licenza non può essere trasferita al nuovo dispositivo.

Al contrario, la licenza Retail, che può essere acquistata separatamente come un software fisico o un download, offre maggiore flessibilità. È la scelta ideale per chi potrebbe aver bisogno di trasferire il software da un computer all’altro nel futuro. Può essere disinstallata da una macchina e successivamente reinstallata su un’altra.

Le grandi organizzazioni, d’altra parte, potrebbero voler considerare la licenza Volume. Progettata per soddisfare le esigenze di istituzioni che devono installare Windows su un gran numero di dispositivi, queste licenze vengono spesso fornite con sconti significativi. Inoltre, offrono strumenti aggiuntivi per facilitare la gestione e il deployment su una vasta gamma di hardware.

Vantaggi dell’acquisto di una licenza legittima

Indipendentemente dalla licenza scelta, ci sono indubbi vantaggi nell’acquisto di una versione legittima di Windows 11. Oltre alla certezza di operare in piena legalità, una licenza genuina garantisce protezione da malware e software dannosi, che spesso accompagnano le versioni piratate. Gli utenti con una copia autentica hanno anche accesso a tutti gli aggiornamenti e miglioramenti rilasciati da Microsoft. E in caso di problemi, possono contare sul supporto ufficiale di Microsoft.

Una volta acquisita la licenza, è fondamentale seguire alcuni passi: verificare la sua autenticità, installare o, se necessario, aggiornare il sistema operativo e, infine, attivare Windows utilizzando la chiave fornita.

Come fonte di riferimento per ulteriori dettagli e aggiornamenti su Windows e le sue licenze, il sito italiano Hardware Upgrade è uno dei più affidabili in materia di tecnologia, offrendo spesso approfondimenti dettagliati su prodotti e novità Microsoft.

Windows 11 rappresenta il futuro dei sistemi operativi di Microsoft, offrendo un’esperienza utente migliorata, molte nuove funzionalità e una maggiore sicurezza integrata. Assicurarsi di acquistare una licenza legittima è fondamentale non solo per godere appieno di tutti i vantaggi offerti da questo nuovo sistema operativo, ma anche per garantire la protezione dei propri dati, avere accesso a supporto dedicato e beneficiare di aggiornamenti costanti per mantenere il sistema sempre ottimizzato e aggiornato