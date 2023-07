Como, turista austriaca stuprata sul lungomare

Una turista austriaca di 18 anni è stata violentata nella notte tra domenica e lunedì sul lungomare di Como. Durante la denuncia ha raccontato di aver conosciuto un uomo in una serata nella zona dei locali di piazza De Gasperi, vicino alla funicolare Como-Brunate, area nota per la presenza di bar e ristoranti: tra le più frequentate del capoluogo, soprattutto durante il periodo estivo.

La ragazza era in vacanza con un’amica che quella sera era rientrata prima al B&B dove alloggiavano, mentre lei era rimasta in “dolce compagnia”. Nonostante la ragazza si sia rifiutata di avere un rapporto sessuale con l’uomo, lui l’avrebbe costretta con la forza. In piena notte, la giovane sarebbe tornata dall’amica in camera, raccontando la vicenda e chiedendole di accompagnarla all’ospedale.

Non ci sono dettagli sull’identità dell’uomo

E’ rimasta presso la clinica di Sant’Anna a lungo per accertamenti e cure. La polizia, ha avviato le indagini per risalire al responsabile. Al vaglio degli investigatori anche le riprese delle telecamere di sicurezza attive nell’area per cercare eventuali immagini utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento sull’identità dell’uomo conosciuto quella sera stessa, non ci sono ancora informazioni, se non qualche dettaglio fisico indicato dalla 18enne austriaca.