Conclusa con grande successo la V edizione del festival delle “maestranze” di Cinema e TV

I protagonisti della V edizione di Heroes International Film Festival, hanno svelato il dietro le quinte delle grandi produzioni cinematografiche, nazionali e internazionali, durante i tre giorni di kermesse alla Casa del Cinema da mercoledì 11 a venerdì 13 dicembre. Dal Real time Production alla Transmedialità, Heroes, con il tema “THE PERFECT SHOW” ha ospitato proiezioni in anteprima, grandi ospiti internazionali, masterclass e celebration.

Anche questa edizione ha visto una grande partecipazione ai due concorsi per cortometraggi da 26 paesi. Per la categoria International Short Film Competition ha vinto Selfie di Giulio Manicardi mentre per l’International Graduation Film Competition il vincitore è stato The Lab di Izzy Livesey; la Menzione Speciale è stata assegnata al cortometraggio Neil di Michelle Montinaro. I vincitori sono stati premiati da Crew United, network europeo per i professionisti dell’audiovisivo con un abbonamento alla piattaforma, e Biunivoca/PolygonFlow con abbonamento a Dash con tool di World-Building per la real time production.

Grandi maestri e giovani talenti del cinema e delle serie “di genere”

sono stati celebrati con l’assegnazione di importanti riconoscimenti: allo Story Artist americano Bruce Morris è stato assegnato il premio Heroes Master of Animation Award, a Brando De Sica il premio Heroes Action Award per il suo esordio alla regia con il film Mimì e il Principe delle tenebre; al documentario Il Segreto Di Liberato è stato conferito il Premio Heroes Feature of the Year a Lorenzo Ceccotti, Francesco Lettieri, Giuseppe Squillaci e Giorgio Testi; al Costume Designer Carlo Poggioli è stato assegnato ilpremio Heroes Master Award. È stato attribuito per la prima volta il nuovo Heroes Transmedia Award, dedicato a produzioni che hanno saputo raccontare storie simultaneamente su più media e piattaforme nel modo reale e in quelli digitali, allacasa di produzione danese LEGO con la serie animata LEGO DREAMZzz!.

Protagonisti del festival grandi artisti e professionisti del cinema italiano e internazionale, che hanno arricchito il programma della film school di “Heroes” con masterclass, keynote e talk concentrandosi sui mestieri e le storie che, prima e durante la realizzazione di un film, contribuiscono a creare la magia e a dar vita al racconto per il grande schermo, la televisione e le piattaforme online. Grandi ospiti nazionali e internazionali tra cui Bruce Morris; Jonathan Bacheter, 3D Artist; il Character Artist e illustrator per serie animate e comics Otto Schmidt; loShowrunner Tommy Andreaseen; il Production Designer Carmine Guarino; Veronica Fragola, Costume Designer; Annalisa Liberi, Head Of Aquisition di RAI Ragazzi; il Virtual Production Supervisor, Nicola Di Meo; eVincenzo Di Natale, Vfx Supervisor-

Le proiezioni in anteprima nazionale hanno riscontrato molto successo:

The Soul Eater, The Silent Planet, e Heroes: La Serie che per la prima volta ha trasformato un festival in una serie documentario sulla passione per il cinema a cura di 8 ½ Production e IED. La chiusura del programma ha visto la proiezione del titolo coreano animato Schirkoa: In Lies We Trust

È intervenuta con un saluto e una riflessione sull’importanza della formazione e dell’internazionalità quali componenti di sviluppo del cinema di genere, Lorenza Lei, responsabile cinema della Regione Lazio e componente del Consiglio Superiore del Cinema e dell’Audiovisivo del Ministero della Cultura.

In collaborazione con FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, è stato celebrato con una proiezione speciale il 40mo anniversario del film La Storia Infinita, introdotto da Federico Bagnoli Rossi. È stato dedicato uno spazio alla seconda edizione della campagna “We Are Stories” promossa da FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO.

“Heroes è un appuntamento atteso ormai da centinaia di ragazzi e artisti e professionisti innamorati del cinema e della serialità, e frequentato da una ricca community di artisti e professionisti internazionali. A loro sono state rivolte grandi esperienze e dietro le quinte che nella quinta edizione hanno visto protagoniste più di 40 produzioni horror, sci-fi, action e fantasy sia in live action che animate.”

Heroes International Film Festival è un evento promosso e organizzato da La Città dell’Animazione e dei Contenuti Digitali, con il contributo e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura.

PARTNER CULTURALI E ISTITUZIONALI

Animation Nation, Asifa Italia, Associazione Scenografi, Arredatori e Costumisti, Associazione Italiana VFX, , Biunivoca, Cinecittà si mostra, Dash, Fanta Festival, FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, Giffoni Film Festival, IED Istituto Europeo di Design, Istituto per la Cinematografia “Roberto Rossellini”, Intimacy Coordination Italia, Premio Solinas, Cartoons on the bay, Orchestra italiana del Cinema, Romics, Reel One, Stunt & Film, UNINT, Univideo Editoria Audiovisiva Media Digitali e Online, View Conference, Writers Guild Italia, Crew United.

MEDIA PARTNER

Screenweek.it, Comingsoon.it, Staynerd.it, Fabrique du Cinema, Dino Audino Editore, Unspace.