Concorso INPS 2020, novità sul bando arriva in estate

L’Inps ha indetto un nuovo bando di Concorso Inps 2020 per entrare nel settore pubblico, in arrivo entro l’estate a supporto di diverse aree dell’Ente previdenziale. La selezione dovrebbe poi terminare entro il 2020, per consentire la presa d’incarico dei vincitori entro l’anno. Circa 1.869 persone sono in attesa della pubblicazione del bando. Una bella opportunità per laureati e forse diplomati che vogliono intraprendere questa strada nel settore amministrativo.

Previsto nel Progetto di bilancio preventivo 2020 le assunzioni andranno a sostituire i pensionati con Quota 100, e copriranno altri ruoli creatisi dall’introduzione del Reddito di Cittadinanza. In totale le nuove unità di personale impiegato dovrebbero essere circa 5.500 entro il 2020. I vincitori saranno assunti probabilmente tra luglio e settembre.

I profili richiesti: funzionari specializzati in possesso di laurea in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche. Potrebbero essere richiesti anche profili con solo il diploma.

1.379 consulenti per la protezione sociale e/o informatici;

15 professionisti area legale.

40 medici;

Sono previste anche 527 progressioni verticali di carriera dalla categoria B alla C, delle quali 227 già autorizzate.

Concorso INPS 2020, pubblicazione bando e assunzioni

I posti disponibili saranno circa 1869, gli assunti andranno a ricoprire diversi ruoli in base ai diversi requisiti e alle necessità legate ai pensionamenti Quota 100.

Altri requisiti specifici saranno richiesti al momento della pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale che ancora non è uscito dato lo slittamento atteso per la fine del 2019.

Le posizioni aperte riguarderanno principalmente i laureati ma come detto in precedenza non si escludono posizioni aperte per i diplomati. Tra le figure richieste anche quelle di consulenti speciali che offriranno servizi riguardanti il reddito di cittadinanza.

La domanda per il concorso INPS 2020

Le domande dovranno essere inviate telematicamente, quindi mediante l’utilizzo del Pin Inps, Spid o la CNS Carta nazionale dei servizi.

Concorso Inps 2020, prove

Senza dubbio ci sarà una prova selettiva che servirà a testare il livello di preparazione dei candidati dopodiché ci saranno due prove scritte e un colloquio orale anche sulla lingua inglese e applicazioni informatiche.

Quali sono le materie sulle quali verterà il concorso?

Le materie saranno giuridiche ed economiche: diritto costituzionale, diritto del lavoro e scienze delle finanze, diritto amministrativo.