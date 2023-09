Concorso Inps anche per diplomati: 585 unità di personale, e stipendio fino a 1900 euro

Anche l’Inps, all’interno della ricerca di nuove risorse per la Pubblica Amministrazione, è alla ricerca di nuovi candidati. Nel piano fabbisogni di personale 2022-2024 è scritto che assumerà entro il 2024 13 mila nuovi lavoratori. Ti Consiglio segnala l’arrivo di un prossimo concorso Inps rivolto a diplomati, l’ente ricerca peb 585 unità di personale di area B.

Tra 2022 e 2023 Inps ha lavorato per assumere migliaia di aspiranti dipendenti, in particolare 5000 laureati nel profilo di consulenti protezione sociale. Si aprono possibilità anche per i diplomati, il concorso di area B potrebbe essere molto simile. La prova prenderà in esame logica, cultura generale, informatica, inglese, diritto amministrativo e costituzionale, basi di diritto civile e penali, conoscenza sull’economia del lavoro.

Quando sarà pubblicato il concorso e chi potrà partecipare

Bisogna attendere la pubblicazione del bando all’interno della pagina Inps dedicata ai concoris, questo è il link.

Il bando di concorso Inps per diplomati verrà pubblicato anche nel canale di reclutamento pubblica amministrazione: piattaforma inPA

Potranno partecipare al concorso chi ha il diploma di scuola secondaria di secondo grado, potranno partecipare anche i laureati. La graduatoria del concorso per 585 diplomati avrà validità di due anni, a partire dalla data di approvazione. Saranno considerati idonei i candidati che si sono collocati nella graduatoria finale, entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi.

Materie dell’esame

Non essendo ancora uscito il bando, non ci sono informazioni ufficiali sulle materie da studiare per il concorso in arrivo. I testi di studio dedicati a questo concorso e diverse fonti in rete elencano queste materie: inglese, competenze informatiche, test attitudinali e di logica, cultura generale. L’Inps una volta faceva svolgere una prova unica, adesso ci sono più prove: una preselettiva, un esame orale e più prove scritte.

Stipendio previsto

Il personale di categoria B dell’Inps percepisce uno stipendio da 1700 a 1900 euro, la retribuzione annuali si trova nel nuovo CCNL Funzioni Centrale 2019 – 2021, ecco le tabelle.