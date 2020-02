Confermata la morte di Li Wenliang, il medico che lanciò l’allarme a Wuhan

È stata confermata la morte del medico cinese Li Wenliang, uno degli otto “informatori” che hanno cercato di avvertire altri medici dell’epidemia di coronavirus ma che sono stati fermati dalla polizia locale. L’uomo eroe è morto a causa del coronavirus venerdì, l’ospedale dove ha ricevuto le cure ha confermato il decesso.

Il Wuhan Central Hospital ha scritto sul suo account Weibo che Li è deceduto alle 2:58 di venerdì dopo il trattamento di emergenza.

WUHAN WEIBO

Il medico 35enne ha ricevuto un trattamento di emergenza con l’ECMO (ossigenazione della membrana extracorporea) dopo che il suo cuore ha smesso di battere verso le 21:30 di giovedì, secondo quanto riferito dai media.

Chi è Li Wenliang

Li Wenliang è nato nel 1985, originario della città di Beizhen, città di Jinzhou, nella provincia di Liaoning. Si è laureato presso l’Università di Wuhan in medicina clinica. Oftalmologo dell’ospedale centrale di Wuhan, Li Wenliang è stato chiamato un “informatore” per l’epidemia che ha colpito la Cina. L’uomo ha lanciato l’allarme per il mondo esterno il 30 dicembre 2019.

L’8 gennaio 2020, Li Wenliang ha incontrato un paziente con polmonite virale ed è stato infettato. Il 6 febbraio 2020, dopo la verifica da parte del China News Weekly, Li Wenliang, era in condizioni critiche in terapia intensiva.

Oggi la conferma della sua morte, anche se le fonti sembrano smentire, confermare e omettere. Restano troppi dubbi e misteri.