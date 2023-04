Coppa Italia: Juve e Inter si sfidano in semifinale

Stasera Juve e Inter si affrontano nell’attesissimo derby di Coppa Italia. Inzaghi prepara 6 cambi e Allegri si affida a Di Maria e Vlahovic.

Coppa Italia: che partita ci aspetta?

Tifosi e addetti ai lavori hanno spesso criticato Simone Inzaghi nel corso della stagione. Gli rimproverano di sbagliare i cambi e allora Inzaghi che fa? Nel momento di massima difficoltà, dopo tre sconfitte di fila, cambia 6 giocatori. Per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il tecnico nerazzurro rivoluziona la formazione che ha perso con la Fiorentina. Brozovic e Lukaku sono tra i bocciati. Allegri invece punta su Di Maria e Vlahovic. I due non hanno giocato con il Verona e partiranno dal primo minuto. Stessa cosa Rabiot, che nel giorno del suo compleanno ha dichiarato: “Abbiamo due trofei da vincere“:

Rabiot si carica la squadra

Rabiot è al momento il più in forma dei suoi. Stasera giocherà a centrocampo con Cuadrado, Fagioli, Locatelli e Kostic. Tra i pali Allegri schiera Perin. In difesa confermato Gatti con Bremer e Danilo. Alex Sandro partirà dalla panchina con Federico Chiesa. Inzaghi schiera Handanovic tra i pali e Lautaro accanto a Dzeko. Non ci saranno dall’inizio Correa e Brozovic. Giocheranno Asllani e Bellanova. Ballottaggio tra Dimarco e Gosens.