Coronavirus: Apple chiude tutti i negozi fuori dalla Cina

Anche Apple corre ai ripari per combattere la pandemia di Coronavirus. Tim Cook, il CEO dell’azienda, ha annunciato che chiuderà tutti i negozi della mela presenti nel mondo. C’è però un’eccezione, che riguarda la Cina, in questo caso le saracinesche resteranno aperte. Ha anche rivelato che la conferenza degli sviluppatori fissata per il mese di giugno, si terrà esclusivamente online.

Le parole di Cook per la crisi Coronavirus

“nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19” ha dichiarato il CEO di Apple, spiegando i motivi di questa scelta. Ha poi aggiunto che “Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo“.

Ma l’azienda non si è limitata a chiudere i suoi negozi. Cook ha infatti rivelato che Apple si impegna a donare 15 milioni di dollari per aiutare la ripresa nel mondo. Nei giorni scorsi il colosso tecnologico aveva già chiuso tutti i suoi negozi presenti sul territorio italiano. Mentre adesso questo blocco riguarda anche gli altri paesi. Eccezion fatta per la Cina, dove invece i 42 negozi presenti sono stati riaperti proprio ieri.

Per quanto riguarda la donazione invece, al momento non è ancora chiaro come Apple si organizzerà in tal senso.

La chiusura non coinvolge i servizi online

Il CEO dell’azienda ha tenuto a precisare che comunque gli altri servizi di Apple, come i negozi web e l’assistenza online, resteranno attivi. Quindi è ancora possibile poter acquistare smartphone ed accessori con il marchio della mela, ma soltanto tramite il sito internet ufficiale.

Per quanto riguarda la riapertura dei negozi nel territorio Cinese invece, probabilmente Apple ha preso questa decisione perché, come dimostrato dai recenti dati, sembra che ormai il picco di Coronavirus sia passato nel paese. Ieri sono stati registrati soltanto 8 nuovi casi, ad esempio.