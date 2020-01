Coronavirus caso sospetto a Napoli, esclusi i virus comuni dell’influenza

Il nuovo sospetto di Coronavirus a Napoli desta preoccupazione, dopo che diverse analisi hanno escluso si possa trattare di normale influenza. Il caso sospetto é un cittadino cinese, in viaggio di nozze con la moglie a Napoli, anche lei ricoverata per precauzione. L’uomo dopo essersi sentito male, si è recato all’Ospedale Pellegrini accusando febbre e tosse.

Il paziente 28enne é stato poi ricoverato nell’ospedale Cotugno, centro specializzato in malattie infettive, dove sono stati attivati tutti i protocolli.

Al momento le condizioni dell’uomo cinese sono buone e non destano preoccupazione, anche se si trova in isolamento. La situazione é sotto controllo e le autorità invitano alla calma, anche se la psicosi per il coronavirus sta destando panico nei cittadini.

Oggi i risultati degli esiti esami

Oggi arriveranno i risultati delle analisi dall’Istituto Spallanzani di Roma, dove sono stati inviati i campioni di sangue del 28enne cinese, nella giornata di ieri. È stato escluso che possa trattarsi dei virus comuni dell’influenza, si continuano gli approfondimenti per capire se la polmonite sia di origine batterica.