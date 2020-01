Coronavirus caso sospetto a Pistoia: i risultati delle analisi

Esiti delle analisi arrivati in serata

La donna cinese era stata ricoverata ieri all’ospedale San Jacopo di Pistoia, per sospetto contagio da coronavirus. La paziente originaria di Wuhan, si era sentita male nell’area di servizio di Serravalle Pistoiese, mentre si trovava su un pullman con altri connazionali. Il gruppo di turisti era in vacanza in Italia e alloggiavano a Lucca. L’Asl Toscana Centro aveva già indicato che il sospetto coronavirus era poco probabile, il motivo erano i sintomi troppo deboli.

Esito delle analisi sul sospetto coronavirus a Pistoia

L’esito delle analisi sulla donna cinese sono negativi. Questa sera sono giunti i risultati degli esami dallo Spallanzani di Roma, che escludono il contagio.