Coronavirus e il paese senza nessun contagio. Allo studio il sangue degli abitanti

C'è un comune lombardo che non presenta alcun contagiato di coronavirus

Ferrera Erbognone è uno dei pochi comuni lombardi che non presenta alcun contagiato di coronavirus. Il fenomeno è alquanto bizzarro, pertanto gli scienziati hanno intenzione di studiare il sangue degli abitanti.

La piccola cittadina, di poco più di mille abitanti, si trova nel pavese e presto diventerà oggetto di studio dell’Istituto Neurologico Mondino di Pavia. L’obiettivo del team di ricercatori è quello di individuare la presenza di anticorpi e ciò potrebbe consentire una svolta negli studi di farmaci efficaci per contrastare il coronavirus.

Il sangue degli abitanti verrà sottoposto a test

Ieri, giovedì 26 marzo, il sindaco della cittadina nonchè medico Giovanni Fassina ha diffuso un avviso alla cittadinanza, dopo che è stata firmata una delibera di giunta al riguardo, per invitare la popolazione a sottoporsi ad un esame ematochimico presso un laboratorio situato a Sannazzaro.

I cittadini si potranno prenotare entro il 2 aprile per sottoposti al test. “Abbiamo scelto Ferrere Erbognone – ha spiegato Livio Tronconi, AD e direttore generale del Mondino – perché si tratta di una comunità in cui non si è ancora verificato un caso di contagio da coronavirus: di conseguenza lo studio di popolazione potrebbe fornirci risultati di una certa rilevanza che poi andranno condivisi con i virologi del Policlinico San Matteo e con il comitato scientifico della Regione Lombardia”.

