Coronavirus, Emma Marrone appello social: “Un grande applauso a medici e infermieri”

Emma Marrone manifesta sui social tutto il suo affetto e solidarietà a medici e infermieri che oggi sono impegnati in prima linea per fronteggiare l'emergenza Coronavirus

Come molti vip anche Emma Marrone ha voluto manifestare la sua preoccupazione per la situazione venutasi a creare con la diffusione in Italia del Coronavirus, uno status preoccupante che ha costretto i vertici governativi a prendere delle decisioni importanti, provvedimenti restrittivi presi a tutela della salute comune.

La cantante ha scritto un post sui social dove incoraggia a vivere questo momento, cosciente che sono giorni difficili è necessario impegnarsi tutti per superarli seguendo le linee guida emanate dagli organi addetti: “Stiamo vivendo giorni davvero difficili, di quelli che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente. Vi mando un bacio leggero sul cuore e un grande abbraccio virtuale” .

Emma Marrone ha sempre dimostrato carattere e determinazione nelle vicende che la vita l’ha costretta a sopportare, è un esempio per molti e spera che le sue parole siano condivise, si augura di rassicurare anche tutti coloro che in questo particolare momento sono molto preoccupati per la situazione.

Emma Marrone manifesta sostegno ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea

Emma Marrone ci tiene a sottolineare chi sono i veri eroi di questa emergenza, certa che sarà superata solo grazie al tanto lavoro e impegno che medici, infermieri e tutto il personale ospedaliero sta mettendo per curare più gente possibile: “Un grande applauso a tutti i medici e gli infermieri che lavorano senza sosta per arginare questo virus! Seguite le regole. Ognuno di noi può fare qualcosa di utile e limitare i danni! Con affetto”.

L’ex vincitrice di Amici abbraccia con affetto tutti coloro che stanno veramente facendo di tutto per combattere il Coronavirus, vuole manifestargli il suo sostegno e calore.