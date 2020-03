Coronavirus, paziente positivo in Vaticano, rinviato referendum per il taglio dei parlamentari del 29 marzo

E’ emergenza Coronavirus anche in Vaticano.

Vaticano primo paziente positivo al virus

Un paziente è risultato positivo al virus. Il portavoce del vaticano Matteo Bruni ha riferito “Questa mattina sono stati temporaneamente sospesi tutti i servizi ambulatoriali della Direzione Sanità e Igiene dello Stato della Città del Vaticano per poter sanificare gli ambienti a seguito di una positività al Covid-19 riscontrata ieri in un paziente. Rimane però in funzione il presidio di Pronto Soccorso. La Direzione Sanità e Igiene sta provvedendo ad informare le competenti autorità italiane e nel frattempo sono stati avviati i protocolli sanitari previsti“.

Coronavirus, ultimi aggiornamenti

Secondo gli ultimi dati forniti da Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa sul virus i pazienti affetti sono 3.296. I guariti in italia 414 e i morti 148. Con due casi registrati in Valle D’aosta il Coronavirus ha raggiunto tutte le regioni italiane.

Nel mondo il virus ha colpito 91 Paesi, che registrano un totale di 98.387 casi confermati e 3.383 decessi: è quanto emerge dall’ultimo aggiornamento del quadro fornito dall’università Johns Hopkins sull’evoluzione del virus. Si va dalla Nuova Zelanda al Canada, dall’Argentina alla Russia: con Cina, Corea del Sud e Italia in testa per numero di contagi. E il virus non ha risparmiato neanche le isole di Saint-Barthelemy (Francia), nei caraibi, e Faroe (Danimarca), nel Nord Atlantico.

Rinviato il referendum elettorale

Intanto il referendum per il taglio dei parlamentari del 29 marzo è stato rinviato. «Abbiamo deliberato di rinviare il referendum. Bisognava fare chiarezza. Non c’è ancora una nuova data Ha detto il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa a Palazzo Chigi. E ancora: «Abbiamo stanziato 7,5 mld a sostegno delle famiglie e delle imprese che stanno affrontando questa emergenza che, come abbiamo dichiarato, non è solo sanitaria ma anche economica».

Sempre Il consiglio dei Ministri su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato un ulteriore stanziamento di 100 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, per la realizzazione degli interventi di protezione civile relativi al contenimento e al contrasto della diffusione del virus Covid-19.