Coronavirus, proroga delle chiusure almeno fino a Pasqua

Le misure restrittive per il contenimento del contagio della pandemia saranno prorogate almeno fino a Pasqua. Ad annunciarlo nei prossimi giorni tra mercoledì e giovedì sarà il premier Conte con un nuovo decreto del consiglio dei Ministri.

Misure prorogate fino a Pasqua

La conferma arriva dal ministro Roberto Speranza che ha detto “Nella riunione del Comitato tecnico scientifico è emersa la valutazione di prorogare tutte le misure di contenimento almeno fino a Pasqua. Il governo si muoverà in questa direzione“. Intanto il governo è al lavoro per l’introduzione delle misure economiche anticipate.

Le chiusure previste fino al 3 aprile verranno sicuramente prorogate, ma non è ancora chiaro sulla nuova data delle restrizioni molto probabilmente tra il 15 e il 18 aprile.

Si riaprirà gradualmente

Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli è intervenuto riguardo la possibile riapertura ha dichiarato “Sulla riapertura delle attività produttive è difficile pesarla per territori e più facile ragionare per filiere” così “da non creare asimmetrie tra le varie regioni” ha aggiunto “parlare dei tempi di riavvio delle attività produttive oggi è prematuro, serviranno ancora settimane“.

Gli esperti e in particolare il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri hanno ipotizzato che il picco dovrebbe arrivare tra 7-10 giorni. E’ quindi dovrebbero passare almeno 2-3 settimane per le prime riaperture. Gli ultimi ad aprire potrebbero essere discoteche, pub, bar e ristoranti, eventi, sale convegni proprio perchè c’è affollamento, la distanza dovrà essere sempre di almeno un metro sia per quanto riguarda i tavoli, sia per le aree comuni.

Ipotesi reddito di emergenza

Al livello economico il governo si sta adoperando per trovare liquidità e risorse per aiutare imprese, lavoratori, aziende. E’ in queste ore il governo sta valutando l’idea di un reddito di emergenza per chi ha risentito maggiormente la crisi Coronavirus a cominciare da precari, lavoratori in nero e stagionali. Un’altra manovra riguarda il reddito di cittadinanza in particolare la semplificazione di alcuni requisiti a cominciare da quelli immobiliari.