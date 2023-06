Flavia Franzoni, venerdì 16 i funerali della moglie di Prodi

E’ previsto per venerdì 16 giugno l’ultimo saluto a Flavia Franzoni, professoressa di Scienze politiche, nonché moglie di Romano Prodi. La donna è morta a 60 anni mentre si trovava in viaggio con il marito e alcuni amici, tra cui l’ex ministro Arturo Parisi. Il gruppo stava percorrendo a piedi un sentiero francescano in Umbria. Avevano dormito a Gubbio ed erano in direzione di Assisi, quando Flavia è caduta all’improvviso, forse a causa di un malore.

Inutili i soccorsi ed i tentativi di rianimarla. È stato proprio l’ex premier, insieme ai due figli Antonio e Giorgio, ad annunciare “con enorme dolore” la morte della moglie. Franzoni soffriva da tempo di cuore: nel 2003 il primo intervento per un aneurisma aortico; nel 2010 il secondo incidente quando si recò per un semplice esame di routine all’ospedale Sant’Orsola, ma fu trattenuta e operata d’urgenza.

Il funerale si terrà il 16 giugno alle 11.30

Il funerale della moglie dell’ex presidente del Consiglio, si terrà alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, la parrocchia in centro a Bologna dove risiede la famiglia. Il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, darà l’estremo saluto alla donna. Prima delle esequie, sempre in parrocchia, ci sarà una camera ardente.