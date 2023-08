Stretta su monopattini e biciclette elettriche anche per loro obbligo di assicurazione

È arrivata la stretta finale sui monopattini e sulle biciclette elettriche. Il Governo ha deciso di estendere anche a loro l’obbligo di assicurazione responsabilità civile. La direttiva europea in materia di C Auto non aveva visto Bruxelles esprimersi in merito a monopattini e biciclette elettriche, ma l’Italia ha deciso che era ora di intervenire in tal senso. Un cambiamento già più volte annunciato da Matteo Salvini e poi confermato da Urso.

Un dato è certo, negli anni le vittime di incidenti stradali che hanno visto come protagonisti monopattini e bici elettriche sono aumentati esponenzialmente. Si è passati da 9 vittime del 2021 a 16 del 2022 con 2.929 incidenti acceduti nell’arco dell’anno.

- Advertisement -

Obbligo di copertura assicurativa

I mezzi in questione dovranno essere assicurati, indipendentemente dal terreno su cui essi vengono utilizzati. Esattamente come succede per le automobili, poco importa che vengano guidati solo in zone private, ovvero restino fermi anche nei pressi delle abitazione, l’assicurazione sarà obbligatoria.

Per non gravare eccessivamente sui cittadini verrà rafforzato uno strumento conosciuto con il nome di preventivatore. Grazie ad esso i cittadini saranno in grado di confrontare in maniera gratuita i prezzi che ogni compagnia offre per la polizza assicurativa e quindi scegliere quella che offre le condizioni contrattuali migliori. Lo strumento sarà sicuramente molto apprezzato dai proprietari dei mezzi e potrà essere consultato al sito internet IVASS (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

- Advertisement -

Le società assicurative saranno obbligate a permettere la sospensione volontaria dell’assicurazione da parte del cliente, nel caso in cui ne facesse richiesta. Il termine di sospensione potrà essere prorogato più volte ma non potrà avere una durata complessiva superiore ai 9 mesi.