Temperature di ottobre sopra i 30 gradi: il caldo estivo che preoccupa i climatologi

Il caldo di ottobre dei prossimi giorni è anomalo e preoccupa tanto i meteorologi quanto i climatologi e non è il primo anno che succede.

Le temperature toccano picchi fino a 33 gradi in diverse località, il caldo di ottobre quasi estivo mette a rischio le località in elevata, rappresentano anche un pericolo per alcuni fiumi, sorgenti e laghi (fonte Cmc).

I prossimi giorni si caratterizzeranno per un’estrema stabilità atmosferica. Questo ad ottobre è normale, ricordiamo l’importanza delle cosiddette ottombrate per l’agricoltura, il turismo e il commercio. Il caldo estivo simile ad agosto in un mese di temperature medie o miti è invece preoccupante, incide a livello globale e locale.

Il tempo nei prossimi giorni, come inizia ottobre

Il meteo dei prossimi giorni promette condizioni estive in tutta Italia.

Lunedì 2, al nord, godremo di sole e caldo estivo, mentre al centro e al sud, condizioni meteo piacevoli con temperature estive.

Martedì 3, il nord avrà cielo sereno o poco nuvoloso, mentre il centro e il sud continueranno ad avere sole e caldo estivo, ideale per attività all’aperto.

Mercoledì 4, sulle Dolomiti al nord si prevedono veloci temporali, ma altrove il sole brillerà. Al centro, il bel tempo prevalente continuerà, così come al sud con sole splendente.

La tendenza generale mostra un aumento della pressione su tutto il territorio nazionale, garantendo condizioni meteo favorevoli nei prossimi giorni con cieli sereni e temperature estive.

L’anticiclone africano

A creare queste temperature elevate ad ottobre è l’anticicole africano noto come Apollo. Interesserà l’Italia nei primi giorni di ottobre. Le temperature toccheranno sempre picchi fino a 33 gradi dal nord al centro. Saranno giorni adatti a gite fuori porta, soprattutto nelle città d’arte, in particolare Roma o Firenze.

Nelle regioni nord ci sarà una lieve flessione tra mercoledì e giovedì. Le temperature caleranno, il primo freddo si farà sentire cancellando gli effetti dell’anticiclone.