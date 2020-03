Coronavirus, richiesta incontro SIM CARABINIERI con Presidente SANTELLI

È di qualche ora la diffusione del Comunicato indetto dal segretario nazionale SIM CARABINIERI Antonio Aprile pervenutoci dall’invio dell’addetto stampa SIM CARABINIERI con una richiesta esplicita al Presidente della Regione Calabria JOLE SANTELLI dove si evince una richiesta immediata in merito all’uso tempestivo dei tamponi da eseguire sugli operatori della Pubblica Sicurezza.

Comunicato Ufficiale

La segreteria nazionale SIM CARABINIERI, su richiesta della SEGRETERIA REGIONALE CALABRIA guidata da Claudio GALIOTO e Giuseppe BIVONA, scrive al PRESIDENTE Santelli e chiede un incontro immediato in merito alla richiesta di effettuare il tampone a tutte le Forze dell’Ordine. Nello specifico il SEGRETARIO NAZIONALE Antonio Aprile chiede di effettuare il tampone ai Carabinieri della Regione Calabria. Tale necessità sottintende una misura cautelativa al fine di garantire serenità agli operatori della Pubblica Sicurezza poiché essendo in prima linea con il nostro lavoro e nel contatto frequente con le persone a seguito dei diversi controlli per l’emergenza Covid-19 per far rispettare i DPCM si diventa portatori talvolta asintomatici.

In tal caso raccogliere i dati che ne derivano dall’uso dei tamponi è di fondamentale importanza al fine di comprenderne l’andamento del contagio nonché lo sviluppo del virus in tutta la Regione Calabria. Non si tratterà solo di dati rappresentativi della diffusione del coronavirus, bensì di dati effettivi al fine di prevenire ulteriori contagi.

Di ulteriore importanza è la raccomandazione dell’ OMS, ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ, che consiglia caldamente di sottoporre al test al maggior numero possibile di persone, perché il coronavirus può essere trasmesso sia dalle persone che presentano sintomi sia dai paucisintomatici, cioè quelli che ne manifestano pochi al punto da essere considerati asintomatici.

Pertanto ritengo che sia una misura cautelativa da adottare in taluni casi di frequenza di esposizione degli operatori della Pubblica Sicurezza.