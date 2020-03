Coronavirus, stop delle Iene un caso positivo nella redazione

Il coronavirus che sta facendo letteralmente tremare il nostro Paese ha colpito anche i programmi televisivi. Già molti show vanno in onda senza pubblico, per via delle disposizioni del governo, altri invece sono stati temporaneamente sospesi, perché il pubblico costituisce parte essenziale del programma. Altri ancora, vengono trasmessi regolarmente, poiché registrati in precedenza, come “Avanti Un Altro” e “C’è Posta per te”.

Il comunicato de Le Iene

Le Iene, invece, non andrà in onda per altre motivazioni: uno dei collaboratori dello show è risultato positivo al coronavirus dopo un tampone. Le normative della Regione Lombardia prevedono, in questi casi, un isolamento in via preventiva di due settimane: proprio per questo non è possibile mandare in onda il programma, nonostante la problematica non riguardi la troupe presente in studio, come si apprende dal comunicato, che recita:

Nella redazione del programma di Italia1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione.

In queste puntate, sono stati mandati in onda molti servizi realizzati dalle Iene nelle zone focolaio del contagio. Proprio per questo è plausibile che il contagio sia avvenuto durante uno dei servizi realizzati in quelle zone. Ad oggi, non è però noto il nome del collaboratore e le sue condizioni di salute.