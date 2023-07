Cortina, bloccata la funivia Faloria: era scaduta la revisione delle funi

L’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture (Ansfisa), organo di controllo del Ministero dei trasporti, ha ordinato lo stop forzato della funivia Faloria nel cuore delle Dolomiti, che collega Cortina al rifugio Faloria, sul comprensorio del monte Cristallo. Una decisione obbligata vista la scadenza della revisione delle funi di scorrimento. La funivia era stata riaperta al pubblico circa tre settimane fa, solo sette giorni prima della scadenza della certificazione.

Quest’ultima che determina lo stato dello scorrimento delle funi passanti delle cabine, che per legge ha una durata di sette anni, sarebbe scaduta nel mese di giugno, ma la società di gestione non avrebbe fatto in tempo a rinnovarla. “Una scadenza che non abbiamo rispettato perché eravamo convinti che il rinnovo potesse essere richiesto entro la fine dell’anno solare, invece c’era una data precisa da dover rispettare”, ha dichiarato il presidente della società di gestione, Alessandro Menardi, al Corriere delle Alpi.

Previsto un servizio sostitutivo in jeep

In loco è stato posto un cartello per avvertire i turisti che l’impianto di risalita è stato chiuso per “pratiche amministrative straordinarie”. Contestualmente i gestori hanno previsto un servizio sostitutivo in jeep per raggiungere il rifugio in quota. Tuttavia, trattandosi di un servizio più lento e costoso, con ogni probabilità dei 350 utilizzatori quotidiani solo una parte potrà usufruirne.