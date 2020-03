Cosa fare in casa durante la quarantena? Le migliori idee per tutti

La quarantena durerà ancora per un po’, e la noia inizia a farsi sentire. Proprio per questo abbiamo pensato di stilare una lista di attività da fare rigorosamente senza lasciare la propria abitazione, come la legge (ed ovviamente il buon senso) impone.

Certo, non c’è bisogno di suggerire di dedicarvi ad una buona lettura, magari riscoprendo quel libro che sta lì nella libreria a prendere polvere. O approfittando delle iniziative di Amazon per accaparrarsi degli interessanti e-book a poco prezzo o addirittura gratis. E nemmeno di fare una bella maratona di serie televisive, magari approfittando dell’iniziativa di solidarietà digitale.

Cosa fare in casa per riscoprire sé stessi

Un primo suggerimento è quello di viaggiare. Ma solo con la mente, mi raccomando! Infatti è possibile vedere diversi luoghi incantevoli senza alzarsi dal divano. In questo modo è anche possibile prendere ispirazione per il prossimo viaggio, prestando però attenzione a non prenotare nulla finchè non si avranno informazioni più chiare.

Forse suggerirvi di mantenervi in forma può sembrare un’eresia: nei momenti di noia, mangiare è un’attività molto frequente e chi ha la passione per la cucina passa il suo tempo a preparare manicaretti dolci e salati, come per esempio la pizza senza lievito o biscotti glassati.

Ma ci sono dei canali youtube che offrono dei tutorial di esercizi da praticare anche a casa. Per questo scopo ci sono anche comode app. In alternativa, si può fare dello yoga, più rilassante.

Durante questo isolamento forzato, c’è il tempo per dedicarsi a sé stessi e riscoprire la propria beauty routine. Magari con un bel bagno rilassante, aromatizzando del sale grosso per creare dei Sali da bagno, o con delle maschere di bellezza preparate con ingredienti naturali come frutta e yogurt. E non dimenticate di lavare poi i pennelli, le spugnette ed i contenitori per il make-up.

Si presuppone che dopo la quarantena le belle giornate siano in arrivo, pertanto quale occasione migliore per fare il cambio dell’armadio? Così si ha il tempo anche di provare i vestiti sui quali si hanno dei dubbi, creare dei nuovi abbinamenti, divertirsi un po’. Al termine della quarantena si avrà un guardaroba perfetto e ragionato.

Anche se non si lavora in questo periodo è possibile aggiornare il curriculum, imparare nuove cose (ad esempio a creare oggetti manualmente), selezionare offerte di lavoro, cercare qualche impiego online per passare il tempo.

Cosa fare con i bambini a casa?

Ma se queste sono le attività da fare per sé stessi, quali sono le attività da fare in compagnia della propria famiglia, per intrattenere ed impegnare i bambini? In primis è importante che non dimentichino le nozioni apprese a scuola, pertanto, anche in assenza di lezioni online è necessario invogliarli a leggere e suggerire degli esercizi su tutte le materie, da proprinare a mo’ di gioco, magari online. Si può approfittare del tempo perso per colmare qualche lacuna, anche con film/documentari in altre lingue, video.

Si può, ancora, organizzare una bella caccia al tesoro nelle stanze della propria casa, ritagliare le figure, creare collage con le foto, oppure creare dei lavoretti con il legno, altri materiali di recupero o ancora con la pasta di sale, il pongo. Insomma, è l’occasione buona per godersi i propri figli e far riscoprire loro il piacere della manualità.