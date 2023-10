Cos’è la Yearbook Challenge

Tutto nasce da una nuova applicazione, chiamata Epik, che, grazie all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale riesce a generare un intero album fotografico personalizzato con un’ambientazione da liceo americano anni 90.

Le foto riproducono il classico annuario che gli studenti americani tengono come ricordo. Lo stile ricalca in maniera piuttosto fedele le mode del tempo e riesce a farlo utilizzando come base otto selfie scattati dall’utente e caricati all’interno dell’applicazione.

La Yearbook Challenge prende il nome proprio dalla funzione dell’app Epik chiamata Yearbook AI.

Negli ultimi tempi sta tornando di tendenza la moda degli anni 90 con camicie a quadri, minigonne tartan e mollettoni per i capelli. Oggi grazie all’intelligenza artificiale l’ultimo decennio del novecento torna alla ribalta e invade i social con alcuni tra i maggiori influencer del momento impegnati nella challenge.

Come fare la Yearbook Challenge

Vuoi cimentarti nella Yearbook Challenge? Niente di più semplice! Intanto scarica l’app Epik gratuitamente dal Play Store/App Store e carica un minimo di otto foto usando diverse espressioni all’interno della funzione YearbookAI. Successivamente l’applicazione ti fornirà una galleria di 60 scatti del tuo viso rielaborato all’interno del corpo di alcuni modelli vestiti come i giovani USA degli anni 90. Ci sono due opzioni di acquisto disponibili e la scelta va fatta in base a quanto si vuole aspettare per avere il proprio book disponibile e partecipare alla challenge del momento