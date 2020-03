Costanza Caracciolo sola in sala parto: dov’era Bobo Vieri?

Costanza Caracciolo ha dato alla luce solo da qualche giorno la sua secondogenita Isabel nata dall’unione con l’ex calciatore Bobo Vieri, una bambina voluta e desiderata che completa un rapporto d’amore e d’affetto nato fra i due.

L’ex velina ha raccontato su Instagram le stranezze di questo parto, dal momento in cui sono arrivati in ospedale percorrendo strade desolate a quando ha dovuto partorire e Bobo non è potuto stare al suo fianco a causa delle norme emanate per affrontare l’emergenza Coronavirus:

“Isabel nessuno mai avrebbe creduto che avremmo affrontato un momento così importante da sole, senza il tuo papà, senza la famiglia e gli amici, ma devo dire che ce la siamo cavata davvero bene. Il parto precedente non è stato facile, eppure all’esterno era tutto apparentemente così bello…ieri invece durante il tragitto, mentre mi accompagnava papà, era tutto molto strano, strade vuote, silenzio assordante e io tremavo all’idea di dover affrontare tutto da sola. Invece è stato un parto magnifico a suon di musica, con un team quasi tutto al femminile ed è andata benissimissimo, sei nata tu, gioia e luce di cui avevamo bisogno.”

Costanza Caracciolo: “Ringrazio mio marito, mi è sempre stato vicino”

Costanza Caracciolo nonostante abbia partorito senza suo marito vicino non può fare a meno di ringraziare Bobo Vieri per averle fatto sentire il suo sostegno e vicinanza, si è preso cura di lei ma anche di Stella la loro prima figlia ancora molto piccola. Costanza ha poi ringraziato lo staff di medici e tutti gli amici che le hanno fatto sentire affetto e sostegno in questo momento magico per la sua famiglia, nonostante l’emergenza Coronavirus:

“Ringrazio mio marito che si è preso cura di me e di Stella fino all’ultimo, sopportandomi per le mie continue paranoie per la paura del parto. Ringrazio tutti gli amici che mi hanno sostenuta con messaggi e chiamate prima e dopo.“