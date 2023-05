Criscito dà l’addio al calcio

Serata speciale per Domenico Criscito che dopo Genoa-Bari annuncia ai tifosi il suo addio al calcio.

Criscito: la lettera d’addio al calcio

L’addio al calcio giocato di Domenico Criscito passa per una lettera dedicata al calcio stesso. Una missiva d’amore che il calciatore declama a fine partita, con gli occhi di tutto lo stadio puntati su di lui. Prima di Genoa-Bari, partita dell’ultima giornata di Serie B, il calciatore ha dato l’annuncio e ha ricevuto una targa dai tifosi. E le emozioni non si sono fermate qui. Entrato a gara in corso, il difensore ha segnato all’ultimo minuto di recupero il gol vittoria del definitivo 4-3. Poi, alla fine del match, ha letto una lettera emozionante in cui traspare il suo amore per questo sport. Per lui si prospetta ora un futuro da allenatore nel settore giovanile del club rossoblù.

La lettera al calcio

Tra le emozioni più significative della serata c’è di sicuro la lettera che Criscito dedica al calcio punto quasi fosse una persona, il difensore parla allo sport che l’ha reso famoso come se parlasse alla donna amata. “La mia carriera calcistica finisce qui, con un po’ di magone ma con l’entusiasmo di sempre e la voglia di iniziare un nuovo percorso con nuovi obiettivi. Smetto di giocare ma non lascerò il mondo del calcio, perché il calcio per me è vita. Caro calcio, tutto torna. Anche i ricordi”.